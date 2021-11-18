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2021年10月21日至22日，由广东省市场监督管理局（知识产权局）指导、广东专利代理协会主办，中规（北京）认证有限公司广东分公司协办、IPR Daily媒体支持的共建 "一带一路" 知识产权合作交流活动之广州站在广州成功举行。本次交流活动现场还成功举行了 "企业出海知识产权的机遇与挑战主题沙龙"， 路盛律师事务所广州分所专利律师冯俊杰受邀参加沙龙并做主题演讲，与其它参会企业代表及知识产权服务机构一起就 "企业出海知识产权的机遇与挑战" 话题展开了讨论与交流。

为期两天的交流活动中，由广东省内外企业、知识产权服务机构等单位代表组成的交流团先后参观走访了威创集团股份有限公司以及广州亿航智能技术有限公司。

冯俊杰律师在主题为 《海外知识产权维权与侵权应对策略》的演讲中，向出席的企业代表介绍了东盟及美国专利侵权应对策略。冯律师的演讲从中国与东盟各国的经贸伙伴关系出发，突出了东盟各国作为中国企业出口市场的重要性，随后介绍了目前东盟国家的专利申请情况，并重点分析了近五年来印尼专利申请的上升趋势、印尼专利多重保护路径、民事司法保护、刑事司法保护、海关保护及各种保护路径在实操中的运用。并与参会的企业代表在圆桌讨论中共同探讨企业出海的知识产权布局策略。

圆桌讨论环节中，冯律师和广州亿航智能技术有限公司围绕创新产品的专利布局展开了讨论，冯律师指出，创新型企业因为初期资源限制，往往纠结于如何在专利布局和商业化之间做出优先选择，但由于专利是一种排他权，创新企业应在商业化之前考虑专利的布局。在时机的选择上，冯律师认为，市场竞争尚不充分或企业研发处于领先阶段时，是企业开展专利布局的最好时机。

"一带一路"知识产权合作交流活动为广东省企业和服务机构与"一带一路"各国的知识产权交流合作搭建了平台，探讨"一带一路"国家知识产权制度要求及实操现状。专业实力强、跨司法辖区实践经验丰富的代理机构将赋能中国企业的海外知识产权的布局与管理，路盛将以专业的服务为中国出海企业因地制宜、度身定制最符合企业需求的知识产权确权、运营和维权策略，为中国企业开拓海外市场保驾护航。

冯俊杰

■ 律师、专利代理师

■ 路盛律师事务所

冯俊杰律师担任路盛争议解决团队的律师。在加入路盛之前，他曾在一家国内顶尖的律师事务所工作。在此之前，他在国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心担任专利审查员。

冯俊杰律师拥有法学和技术复合背景，具有专利侵权诉讼和专利无效的丰富执业经验，尤其在机器人、智能制造装备、医疗器械、汽车、半导体、计算机软件、互联网、网络游戏等领域具有深入的研究。同时，他的工作还涉及知识产权合规、软件著作权及商业秘密的争议解决。

邮箱：jfeng@lushenglawyers.com

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