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近日，第二十三届中国专利奖评选工作已经启动，奖项设置包括中国专利金奖项目不超过30项，银奖项目不超过60项，中国外观设计金奖项目不超过10项，中国外观设计银奖项目不超过15项。在当前中国专利授权量较高的情况下，评奖竞争可谓十分激烈，荣誉分量亦不言而喻。

中国专利奖评选，不仅需要专利本身的技术过硬，申报书的撰写质量也非常重要，很多企业本身的专利质量非常高，但由于不知如何撰写申报材料，导致与专利奖擦肩而过。本文就从专利质量、技术先进性、运用及保护措施的成效和社会效益及发展前景四个方面，梳理撰写要点，供相关人员参考。

01、关于专利质量

专利质量是专利奖申报材料中最为基础的一部分，亦是评审专家首先阅读的内容。在准备申报材料过程中，不能直接大段地引用专利申请文件而无重点地编写，应该在贴合"新颖性、创造性、实用性和文本质量"等内容的情况下，通过逐层梳理把最重要的信息最先呈现出来。具体来说：

（1）归纳、提炼主要技术创新点，充分体现新创性

新颖性和创造性（简称"新创性"）是专利申请获得授权的基本条件，对新创性的论述是判断发明创造是否具有足够创新高度的重要标准，直接反映出申报专利的质量。专利奖申报材料中，新创性的落脚点主要在于技术创新点的归纳与提炼，包括技术思路和关键技术点等，应简明扼要、通俗易懂，按最重要、重要到一般的顺序依次列出，通常列出三至五个为宜。

（2）基于技术创新点详细阐述专利技术内容

在提炼出的主要技术创新点的基础上，应基于专利申请文件及审查过程文件，围绕其与现有技术，尤其是专利审查过程中引用的对比文件进行对比。从总体思路、技术方案、技术效果等方面进一步展开，并详细说明总体思路、技术方案和技术效果三者之间的相互联系和因果关系。总体思路简要阐述专利中的新思路、新方法，解决了什么样的技术问题，创造了什么样的新成果；技术方案应详细阐述具体实施的方案或步骤；技术效果则从相关数据、应用效果等方面进行阐述。

（3）从应用情况反映专利实用性

专利技术的应用情况能够最直接地反映专利的实用性，故可以从专利相关项目的生产、应用、推广情况及预期应用前景等方面进行阐述，尽可能多地提供工程应用证明。应用工程越多，应用效果越好，则说明其推广应用前景越广阔，创造的社会价值也就越多。

（4）紧贴法律相关规定，说明文本质量

对于文本质量这个评价指标，鉴于专利文本的撰写有其特殊性，可以紧贴专利法的相关规定，从说明书是否清楚、完整地公开发明内容，权利要求书是否清楚、简要，权利要求是否以说明书为依据，保护范围是否合理等方面进行论述。由于所申报的专利都是授权了的专利，专利申请文件也经过了行政审查，所以此部分内容的撰写独特性就不那么突出，重要程度也相对弱一些。

02、关于技术先进性

针对技术先进性的评价这一部分，在准备申报材料过程中，可以从以下几个方面出发：

（1）立足"人无我有，人有我优"的思路阐述重要性及原创性

技术重要性和原创性是体现技术先进性的两个重要因素。技术重要性方面，应深度挖掘专利技术中各技术特征对技术进步、产业发展乃至整个国民经济的重要影响。例如可以从专利的总体科学技术的地位、主要技术经济指标变化对产业行业的影响、是否突破国内外同类技术的瓶颈等进行论述，最好采用图、表、文字相结合的方式，综合论述本专利在技术上的改进对社会的贡献度。

技术原创性方面，应立足"人无我有，人有我优"的思路，可基于专利质量中的新创性论述进行扩展，专利质量中主要围绕专利文件本身，而技术原创性部分，则是针对核心创新点，突破专利文件的限制，进行扩展和细化，重点突出申请人在此技术上的先发位置，最大程度地体现专利技术优于同类现有技术。

（2）通过同类技术对比体现技术优势

与上述重要性及原创性论述相似，同类技术对比时，也应尽量采用图、表、数据等相结合的方式，比较专利技术与国内外其他相似技术在目标、内容、方法、技术水平以及技术效果上的不同点。通过数据、指标说话的方式，较为客观地比较专利技术与同类技术的优缺点，体现其应用在经济效益和社会效益上的差异，从而充分体现专利技术的技术水平。

（3）在专利技术实用性基础上拓展其通用性

与实用性论述相似，专利技术的通用性亦应立足专利技术的应用情况，说明其推广应用效果。同时，在其应用情况的基础上，拓展阐述其在其他行业/领域的应用潜力，扩大专利技术在跨行业中的影响力，从而进一步体现专利技术的广阔应用前景。

03、关于运用及保护措施和成效

运用及保护措施和成效是及其重要的一部分，建议可以从专利运用及保护措施、经济效益及市场份额的角度进行详细阐述。

（1）多种运用方式结合呈现实施运用效果

专利实施运用是创新成果转化为生产力的关键，专利运用的情况及效果是直接反映专利项目价值的重要因素之一。专利运用方式通常涉及自我实施、专利技术许可、专利作价入股等。从上述角度出发，基于专利的生产、应用、推广及预期应用前景等，以实例证据进行辅助，提供尽可能多的工程应用证明，摆出经济收益，将更有利于专利运用效果的体现。

（2）从IP管理方式体现专利保护水平

申报专利会考量专利保护的全面性。基此考虑，针对专利保护的全面性，可以论述是否构建了专利保护群，实现了全方位立体化的保护；是否构建了知识产权管理体系，确保了专利规划布局、专利申请及专利风险防控等工作的有序实施；是否具有较高的IP管理水平，完善了企业研发、生产、市场等多个方面的战略规划，由此来体现企业的专利保护全面性。

（3）数据说话反映经济效益及市场份额

经济效益及市场份额的最佳呈现形式为"数据说话"，要以主要生产、应用单位核准的数额为依据，反映其所取得的新增直接效益及间接效益。

04、关于社会效益及发展前景

科学技术作为第一生产力，脱离不了服务社会、促进社会发展的属性。专利奖申报材料中要深度挖掘与社会发展的关联性，对于行业发展的促进性，从对社会效益的影响、行业发展的推动及与国家相关政策相适应等进行分析。社会效益包括专利技术在推动行业或地区科学技术进步、保护自然资源或生态环境、提高行业综合实力、保障生态安全等方面所起的作用，可以扼要地做出说明。

05、小结

总的来说，其实中国专利奖申报材料的准备并不复杂，在专利满足评奖要求的条件下，充分、认真地撰写申报材料，可以避免"茶壶煮饺子"的尴尬。当然，除了上述撰写特点以外，还应注意各部分的字数限制等要求。

希望本文可以为相关人员提供思路。

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