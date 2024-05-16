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近日，由LEB与路盛律师事务所联合举办的“品宣各营销场景中的法律风险防控”主题线上讲座圆满结束，路盛数字法和商法业务负责人苏艳红律师受邀主讲本次讲座。

在本次主题讨论中,苏律师就企业在营销活动和品牌宣传中可能面临的法律风险进行了系统梳理,重点剖析了广告违规、知识产权侵权、不正当竞争、消费者权益保护等方面的合规挑战。同时，苏律师还就相关法律风险的防控机制提出了务实管用的操作建议。

Q1 创意阶段，如何既能确保创意的吸睛度，又能有效规避法律风险?

在创意阶段引入一份合规性检查清单,列明素材来源、知识产权授权、合作方尽调等关键风险点,并由创意团队和法务人员双向把关。对于涉及名人肖像、热点事件等的创意,更要提前做好风险评估。在使用他人知识产权时,需履行必要的授权许可手续,严禁侵权。通过事前把关,可有效将法律风险降至最低。

Q2 与KOL、机构方等第三方开展营销合作时如何有效防控法律合规风险?

审慎选择合作方,对其合规意识和内控机制进行必要评估； 在合同中明确双方的权利义务边界,如KOL的行为规范、内容审核流程、违约责任认定等； 加强合作过程管理,密切关注合作内容和渠道的合规性,对潜在风险做到早发现、早处置。

Q3 如何妥善应对营销活动引发的投诉或危机?

面对营销活动引发的消费者投诉,企业应建立完善的投诉分类和快速响应机制,明确专人负责,严格按照内部流程及时妥善处理。对于重大投诉或违法风险,应第一时间申请法务介入,必要时可寻求外部律所的专业意见。要高度重视投诉背后反映的问题,持续优化内部营销合规管理机制。与此同时,也要常态化开展普法培训,强化员工的法律风险意识。

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