在数字化、网络化的时代，泛娱乐产业的迅猛发展为创作者、企业和消费者带来了前所未有的机遇和挑战，在新领域的迅速崛起中，知识产权的保护变得尤为重要。

2023年6月29-30日，路盛律师事务所 王姗（争议解决业务和娱乐法业务联席负责人）、 蒋南頔（争议解决业务和娱乐法业务联席负责人）受邀作为发言嘉宾出席了由 YIP Events & 知产前沿新媒体主办的 “全球泛娱乐知识产权峰会”。就 “影视业知产维权新思路” 、“游戏出海的知识产权风险防控与应对策略”与行业专家针对热点议题深入交流意见，并获得了热烈反响。

本次峰会吸引了近350位线上和线下参会者，汇集了海内外企业知识产权负责人、顾问、院校知识产权教授学者、研究员等重磅嘉宾，共同探讨泛娱乐知识产权保护的最新趋势、挑战与解决方案。

圆桌讨论：影视业知产维权新思路

在主题讨论中，王姗律师就影视行业常见的知识产权维权困境展开如下分享，并提供了相关策略建议。

Q1在影视项目的不同阶段，可能会面临哪些知识产权风险？

在影视项目的立项制作、宣传发行以及后期价值实现的三个阶段中，各环节均可能会涉及相关的知识产权风险。

在立项制作阶段，常常出现一稿多投的情况，较为经典的案例包括四大名捕著作权许可合同违约案以及大头儿子长达八年的著作权权属纠纷案；

在宣传发行阶段，最常涉及的是信息网络传播权侵权纠纷；

在后期价值实现阶段，若授权的权利归属、权利范围、行使方式未明确约定，均有可能出现相应的法律风险。

Q2 影视业企业，应该如何有效地进行知识产权风险防控？

在影视业防控知识产权风险方面有四点策略建议供参考：

企业应尽早进行知识产权布局； 对每个阶段所涉及合同的具体条款进行明晰以便后续维权，确保合同书面条款能够满足企业需求并维护自身权益； 在整个项目过程中，尽可能多的保留与创作相关的文件往来； 在影视作品发行前，应进行清洁度查询，以避免侵权风险以及电影声誉的降低。

圆桌讨论：游戏出海的知识产权风险防控与应对策略

在主题讨论中，蒋南頔律师重点介绍了游戏出海专利布局策略，并分享游戏出海后面临的诉讼应对策略。

Q1 游戏出海专利布局策略有哪些重点？

在游戏中可布局的技术点包括软件、硬件或软硬件结合的技术方案，以及结合技术、算法和商业方法的技术方案。

此外，游戏专利出海还可能涉及一些问题，比如中国撰写的文本是否符合海外专利审查标准，专利保护范围是否适当，以及中文撰写的文本翻译后是否足够清晰等。

在游戏公司面临的国外涉诉案件中，以著作权案件居多。

除了著作权案件，游戏公司还可能因个人信息保护、防沉迷、赌博以及反垄断等因素而在海外发生诉讼。一旦涉诉，企业应该综合考虑产品布局情况以及可能的法律后果，并积极应诉。

此外，企业还可以通过加强出海前的风险评估，并关注相关市场立法和政策变化，来预防诉讼的发生。