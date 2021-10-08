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自 2020 年 11 月 30 日起，任何适用于登记某些土地权益（转让或某些租赁）的土地所有者或租户还必须向土地所有者透明度登记处（Land Owner Transparency Registry，“LOTR”）提交透明度声明。作为“土地所有者透明度法”（Land Owner Transparency Act，“LOTA”）定义的“报告主体”的每个受让人还必须在转让或租赁的同时向LOTR提交透明度报告。

此外，持有在2020年11月30日之前收购的土地权益的现有“报告主体”必须在 2021年11月30日之前向LOTR提交透明度报告。报告主体包括大多数公司、有限合伙企业和信托。预计省政府将在未来几周内向企业报告主体发送一封信。

根据LOTA，未能提交透明度报告被视为违法行为，并可能引发巨额罚款，即以下两种较高金额：(i) 个人25,000加元或公司或其他实体50,000加元；(ii) 物业评估价值的15%。

截至2021年9 月 27 日，数千个报告主体中只有 2,753 个向LOTR提交了透明度声明或透明度报告。因此，如果您目前还没有提交LOTA文件，那么您还没什么问题。虽然在接下来的 2 个月内提交的登记可能会显著增加，但大多数受影响的土地所有者似乎不太可能在 2021 年 11 月 30 日之前提交其LOTA报告。省政府可能会推迟强制措施，直到更大范围的土地所有者承担报告义务，但您不能寄希望于此。

我们很高兴协助现有客户完成他们的LOTA申报。如果您需要我们的帮助，请随时联系我们。

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