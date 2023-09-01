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IP和ICP仅一个字母之差，内涵却大不同。

在实际经营活动中，也有经营者比较困惑，自己打算运营网站是应该进行 IP地址备案还是应该进行ICP备案，还是二者均需进行备案。

笔者在提供法律服务中也遇到一些客户针对此问题的咨询。解答这一问题需要先理清IP地址、域名和ICP的关系，然后分析IP地址备案和ICP备案适用的范围和相互关系。

IP地址是Internet Protocol Address的缩写。每个连接到符合IP协议网络的设备都需要一个IP地址。我们的电脑、手机等设备连接互联网时，互联网关口被分配的一系列数字号码，即为IP地址。

IP地址的显示是计算机语言，显示为数字，而非人类通用语言。从一个IP地址的电脑可以访问另一个IP地址。但是直接访问IP地址需要输入一串数字，比较难记，而且不符合人类语言。所以，人们使用域名来和IP地址相互映射。域名以人类通用语言的方式显示，使用者输入域名后，属于发出了访问域名对应的IP地址的指令，域名服务器会搜寻导向对应的IP地址，然后显示该IP地址服务器的内容。

ICP对应英文Internet Content Provider翻译为网络内容供应商。运营网站的经营者均为网络内容供应商。网络用户在浏览器输入域名后，域名服务器会搜寻导向对应的IP地址，显示该IP地址服务器的内容，也即网络内容供应商提供的网络内容。

通俗而言，IP地址就像每个人的住址，域名就像导航，而ICP即网络内容供应商就像开放大门任由游客访问的游乐园。经由导航，我们可以从自己的住址到游乐园。正如我们的房屋住址均在房屋管理机构登记、游乐园的开放需要相关部门监控和审批，IP地址和ICP也有相应的备案要求。

在中国，IP地址由拥有相应权限的供应商分配给设备使用者，如移动、电信、联通等。而这些供应商的上级号码权限来自亚太互联网信息中心等具有IP地址管理权的国际机构。

移动、电信、联通也可以将一组IP地址分配给阿里云、华为云等提供云电脑服务的机构由这些机构对使用云电脑的用户来分配该组IP地址。

根据《互联网IP地址备案管理办法》第二条，"在中华人民共和国境内直接从亚太互联网信息中心等具有IP地址管理权的国际机构获得IP地址的单位和具有分配IP地址供其他单位或者个人使用的单位，适用本办法。"

需进行IP地址备案的应是具有IP地址分配权限的供应商。终端客户无需备案。也就是说移动、电信、联通和阿里云、华为云等需要对IP地址进行备案，而我们被分配了固定的IP地址的用户无需备案。

根据《互联网IP地址备案管理办法》第七条，各级IP地址分配机构应当通过工业和信息化部指定的网站，按照IP地址备案的要求以电子形式报备IP地址信息。

网络用户在浏览器输入域名后，如果域名没有被解析，该域名无法发出访问域名对应的IP地址的指令。域名导向网站要能被公众访问，需要对域名进行解析。

在其他国家， 法律没有要求的话，可以不进行ICP备案而直接开通域名解析服务。而在中国注册的域名的非经营性网站解析前需要先进行ICP备案。对于经营性的网站，要取得互联网信息服务增值电信业务经营许可证（以下简称"ICP许可证"）。

根据《互联网信息服务管理办法》，互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。非经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。

国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。由此可知，经营性互联网信息服务供应商比如各大电商平台、招聘网站、相亲网站等需要取得ICP许可证才能进行域名解析，而非经营性互联网信息服务供应商仅需进行ICP备案就可进行域名解析从而投入运营。

ICP许可证由从事经营性互联网信息服务的主体向省、自治区、直辖市电信管理机构或者国务院信息产业主管部门申请办理。经营者取得许可证后，应当持许可证向企业登记机关办理登记手续。

ICP备案是对网站主办者信息的备案，以便确定网站主办者的真实合法性。备案需要提供主办单位和网站负责人的基本情况、网站网址和服务项目等。ICP备案应当通过工业和信息化部备案管理系统进行网上备案。

IP备案与ICP备案的关系IP地址备案仅适用于拥有IP地址分配权限的单位，由具有IP地址分配权限的供应商进行备案以方便统一管理，无需终端用户进行操作。而ICP备案适用于提供非经营性互联网信息服务的网络内容供应商。IP地址备案和ICP备案没有直接关系。但是他人在中国注册了域名，在其IP地址服务器上完成网站内容设计后，如果想无偿让网站内容被广大互联网用户访问，此时需要进行ICP备案，备案后，域名注册商会解析域名。如果想有偿运营网站，则需要取得ICP许可证。

如果网络内容供应商利用域名导向网站进行任何违法行为，国家有权机关会查询到网络内容供应商的IP地址，并对其进行调查。所以IP地址在定位方面尤其是帮国家有权机关定位违法人员或机构的物理位置方面起到必不可少的作用。

而ICP备案和 ICP许可证是对网站主办者身份的备案和资质的审查，侧重于防止在网上从事非法的网站经营活动，打击不良互联网信息的传播。ICP备案、ICP许可证和IP备案，一个侧重事前防止，一个便于事后定位，二者共同作用在营造良好的网络环境方面起到积极的作用。

综上可知，运营非经营性网站既有IP地址备案也有ICP备案，IP地址备案无需网站运营者进行，而ICP备案需要由网站运营者或者其委托方进行。如果运营经营性网站，则需要网站运营者取得ICP许可证。

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