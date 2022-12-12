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仮想現実（VR）産業が近年、中国で新たな成長期に入った。中国工業・情報化部などの中央部門は先日、「仮想現実と業界応用の融合発展行動計画（2022〜26年）」を通達し、2026年に中国の仮想現実（VR）産業の全体規模（関連ハードウェア、ソフトウェア、応用などを含む）を3500億元（1元は約19.3円）以上にし、高いイノベーション力と業界の影響力を持つ基幹企業を100社育成し、地域的な影響力を持ち、VRエコシステムの発展をけん引する集約エリアを10ヶ所構築するという目標を打ち出した。

人々の日常的な移動手段である自動車も、VR時代へと邁進している。没入型の自動車運転教習シミュレーター、道路ホログラフィック・プロジェクション透明車載ディスプレイ、自動車の内部構造の可視調整可能な複合現実 (MR) プラットフォーム...現在、次世代情報技術の最前線である拡張現実 (AR) 技術が自動車で広く使用されており、運転、製造、メンテナンスなど、中国のAR・VR技術の活用方法は多岐に渡り、人々の移動をより安全で便利なものにしている。

中国大手IT調査会社の賽迪顧問（CCIDコンサルティング）の統計によると、中国のVR関連技術の国内市場規模は絶えず拡大しており、2019年の282億8000万元から2021年には583億9000万元に上り、ほぼ倍増を実現した。

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