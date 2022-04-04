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美国贸易代表办公室在2022年3月23日宣布重新豁免部分中国进口商品301关税

在之前的 第三十九期简报中，我们团队报道了美国贸易代表办公室正在考虑对已经获得延长关税豁免的产品恢复其豁免资格。具体而言，美国贸易代表办公室邀请了公众对是否重新豁免之前已取得豁免资格的549项产品进行评论。我们在上期简报中为大家附上了这549项产品关税豁免资格清单。其中绝大多数的产品豁免早已于2020年12月31日失效，并且其余的产品豁免也于2021年失效。

在2022年3月23日，美国贸易代表办公室发布了一项正式的声明，在全面考虑公众评论以及与政府其他部门协商之后，美国贸易代表办公室决定将恢复此前考虑的549项中的352项中国产品关税豁免。

此次恢复的产品关税豁免刊登在于2022年3月28日公布的《联邦纪事》公告中。点击此处可浏览该公告。

公告中所列的此次恢复的产品关税豁免涵盖了第一批次的89项产品，第二批次的34项产品，第三批次的187项产品，以及第四批次的42项产品。恢复的产品关税豁免适用于 任何符合公告中描述的产品，即使您没有为您的产品向美国贸易代表办公室提交过产品豁免申请。具体而言，公告中所列的每一项恢复的产品关税豁免的范围都由该产品的10位美国协调关税码以及公告附件中所列特定的产品描述所决定。

正如公告正文所解释的，恢复的这352项产品关税豁免将从2021年10月12日起 (美国贸易代表办公室开启恢复豁免的公众评论程序之日) 生效直至2022年12月31日。美国贸易代表办公室还表示其可能会根据情况考虑进一步延长产品豁免，但是尚未开启此类延长豁免的公众意见征询程序。

如往常一样，如果您对301关税豁免程序有任何问题，请随时联系我们。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.