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6月4日、浙江省知識産権局、国家金融監督管理総局浙江監管局がデータ知的財産金融推進会を共同で開催した。中国工商銀行浙江省分行（支店）をはじめ13のデータ知的財産権金融試行機関の責任者が会議に出席した。

会議では、省知識産権局の責任者がデータ知的財産権改革及びデータ知的財産権一体化サービスプラットフォーム「数知通」と浙江省の金融総合サービスプラットフォーム「浙里金融」との相互接続作業の進捗状況を報告し、今後の作業計画を説明した。浙江監管局の責任者がデータ知的財産権と金融サービスの貫通作業、データ知的財産権融資商品の開発などの進捗状況を紹介した。

「数知通」と「浙里金融」は6月12日に全面的な相互接続が本格的に実現することになる。このメカニズムを通じて、13の金融機関がデータ知的財産権登録者を対象とした金融商品を公表し、データ知的財産権登録者はオンラインでサービスを利用することができる。今年5月末時点、浙江では100社以上の企業がデータ知的財産権で総額26億元以上の融資を獲得した。

出所：国家知識産権網

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