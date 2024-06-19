国家版権局が公式サイトで発表したデータによると、今年、全国の著作権執行部門は著作権侵害や海賊版の取り締まりに引き続き力を入れ、目覚ましい成果を上げている。
著作権執行部門は「知的財産強国建設綱要（2021〜2035年）」を徹底し、第十四期五か年計画に基づいて著作権の法執行活動を絶えず強化している。映画館チェーン著作権保護集中行動や青少年著作権保護シーズンなどの特別行動を実施し、各種の著作権侵害・海賊版行為を厳しく取り締まり、重点領域や重点市場に焦点を当てて著作権秩序の整備に注力することにより、著作権者の合法的権益を全力で保護し、著作権保護環境を絶えず最適化している。
今年第一四半期、各著作権執行部門は延べ14万9700の実店舗を検査し、448件の著作権侵害・海賊版事件を処理した。
出所：中国保護知識産権網
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