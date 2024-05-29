印度尼西亚，被誉为“万岛之国”，不仅是东盟最大的经济体，还提供了全面的知识产权保护机制。印度尼西亚知识产权局（DGIP）负责管理所有与知识产权相关的审批和行政管理事务，致力于保护各类知识产权，为创新者提供坚实的法律后盾。

本文将为您提供印度尼西亚专利申请的全攻略，以确保您的创新成果得到应有的法律保护和认可。

一、专利类型及保护期限

① 标准专利：保护期为自申请日起20年。

② 简易专利：保护期为自申请日起10年。

③ 外观设计专利：保护期为自申请日起10年。

二、专利申请途径与流程

01、申请途径

① 直接申请：直接向DGIP提交申请，无特定期限。

② 巴黎公约途径：自优先权日起12个月内提交申请。

③ PCT途径：自优先权日起31个月内进入国家阶段。

02、申请流程大致如下

提交申请：向印度尼西亚知识产权局（DGIP）提交专利申请。

形式审查：DGIP对申请文件进行形式审查，确保文件齐全且符合要求。

公开：发明专利申请在提交后或优先权日起18个月内公开，实用新型和外观设计则在申请日起3个月内公开。

实质审查：申请人必须在申请日起36个月内提出实质审查请求。

授权：满足所有要求后，DGIP将授予专利权，并发放专利证书。

三、分案时机

提交分案申请必须在授权前（Notice of Allowability下发前）。

四、加速审查流程

01、ASPEC（东盟专利审查合作组织）

如果您的发明专利已在 ASPEC 成员国中的任何一个国家获得授权：新加坡、越南、泰国、文莱、马来西亚、菲律宾、柬埔寨和老挝，那么您可以为您的印尼专利申请提出参与 ASPEC 计划的请求。其可以在最终授予或下发驳回决定之前的任何时间提出。

02、PPH（专利申请高速公路）

如果您的印尼专利同族在日本专利局 (JPO) 或韩国知识产权局 (KIPO) 已授权，那么您可以为您在印尼的专利申请提出参与 PPH 计划的请求。需要注意的是， PPH请求只有在印尼专利局尚未发出审查意见通知书的情况下才有效。

03、主动修改（加速审查）

如果您的印尼发明专利同族已在其他国家（最好是那些有主要专利局的国家）授权，那么您可以修改您的印尼专利提交的权利要求，使其符合该国授权的权利要求。此类修改可以通过提交主动修改请求或答复审查意见通知书的方式进行。

此外，您还可以通过提交加速公开请求来加速形式审查。在这种情况下，您的专利申请将在短短6个月内被公开，然后进入实质审查阶段。

五、简易专利申请

简易专利的申请过程相对较快，从提交到授权不超过6个月。虽然处理时间短，但新颖性仍然是授权的关键因素。

六、专利转让流程

根据相关法案，专利权可以因以下原因全部或部分转让,包括继承、捐赠、遗嘱、宗教、书面协议等。转让专利权需要准备的文件包括转让协议、授权委托书、请求书等。

在印度尼西亚申请专利，不仅是对您的创新成果的一种肯定，更是开拓国际市场的重要一步。如果您在专利申请过程中有任何疑问或需求，可以与我们联系。让我们一起，为创新保驾护航！