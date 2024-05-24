在知识产权保护领域，刑事打击因可适用严厉的刑罚并对市场产生强有力的震慑作用，已成为权利人最重要的维权手段之一。近期，在笔者所在团队处理的一起案件中，通过刑事打击和谈判和解相结合的多元纠纷解决模式，不仅有力的打击了侵权行为，还通过对侵权人经济上的制裁和协议条款的约束，挽回了权利人的经济损失，并进一步的遏制了潜在的侵权行为。
本案侵权公司为一家跨境贸易公司，在越南、泰国、菲律宾等东南亚地区的shopee和lazada平台上经营了200余家网店。该贸易公司从广东恩平市当地的工厂下单订购假冒客户品牌的麦克风、调音器的侵权产品，并通过物流直接运往东南亚各国当地的仓库。经初步估算，该贸易公司的线上销售额已近两千万元。在中山市公安局立案后，我们积极配合相关调查行动，鉴于侵权网络的庞大规模和跨境销售产生的恶劣影响，中山市公安局同时将本案汇报至省公安厅。
2023年8月，中山市公安局联合中山古镇和恩平当地警力对该贸易公司及假货生产商进行了突袭行动，广东省公安厅派代表前往中山远程指导并监督了整个执法过程。本次活动共有75余名跨区域警察参与，18名嫌疑人被刑事拘留，司法程序也相应启动，这种高压态势的打击对潜在的侵权人起到了强烈的威慑作用。现场查封的假冒产品以及线上收集的销售数据为权利人提供了确凿的侵权证据，而司法程序的启动也对侵权人形成了实质性的法律压力，为权利人后续和解谈判提供了有力的支撑。
基于刑事维权行动中的牢固的证据支撑，以及司法程序所带来的法律压力，我们助力权利人高效的与犯罪嫌疑人达成了和解，赔偿金额总计约人民币150万元。成功的和解不仅可以通过高额的赔偿金弥补客户的经济损失、减少品牌声誉的潜在损害，还通过和解协议的约束，明确了侵权行为带来的包括经济损失和声誉损害在内的法律后果，有效遏制了的侵权人的未来潜在侵权可能性。
本案以刑事打击和谈判和解相结合的组合拳形式，在短期内有效打击了侵权行为、为权利人弥补了经济损失，并为预防未来的侵权行为奠定了基础，震慑了市场上的侵权行为，并为其它权利人维权起到了示范性作用。
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