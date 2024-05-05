众所周知，在中国大陆地区，商标的申请号即为注册号，一般由阿拉伯数字单独构成。但是，也存在例外情况，在商标注册申请程序中，商标因部分商品或服务被驳回而提交驳回复审时，商标申请人可选择对其商标核准的商品或服务项目提交分割申请。

在提交分割申请后，国家知识产权局商标局将会为此分割出来的商标提供单独的申请号。为与原商标进行区分，此分割商标的申请号的命名规则为原申请号后面添加英文字母A。

中国大陆分割申请商标：

此外，在马德里国际注册指定中国的商标注册号中也会经常出现各种字母，这些字母也都代表着不同的含义。

01

马德里国际注册延伸至中国的商标注册号前均添加了字母G，使之与国内商标注册号相区分。其中字母G为中文"国际"的"国"字的拼音首字母。在国家知识产权局商标局的商标查询网站上对国际商标进行检索时，需在国际注册号前增加G字母进行查询。但在国际局即WIPO网站进行检索时，则需去掉字母G。

马德里国际注册延伸至中国的商标：

02

马德里国际注册延伸至中国的商标注册号后添加字母H，表示此枚商标为后期指定至中国。此字母H也意为区分国际注册申请和后期指定申请。如果遇到国际注册多次后期指定的情况，就在字母H后面添加数字。例如第一次后期指定为"国际注册号+H"，第二次后期指定为"国际注册号+H2"，以此规则类推来区分多次指定。

马德里国际注册后期指定中国商标：

03

国际注册号后面的字母A、B、C等代表部分转让。国际局（WIPO）在国际注册号后面添加字母Ａ表示一次部分转让，添加字母Ｂ表示第二次部分转让，以此类推。

马德里国际注册部分转让商标：

04

国际注册号+S的形式表明此枚国际商标已经失效、无效。S为中文"失效"的"失"字拼音首字母。失效的原因大部分因为原申请内容已经被更正，会有一个新申请取代此申请。

马德里国际注册失效商标：

除商标的申请号或注册号中包含代表具体含义的字母，在驳回通知书中也同样包含代表具体含义的字母。

例如：国家知识产权局下发的国内商标驳回通知书中，发文编号中的"BHTZ"表示"驳回通知"，"BFBH"则表示"部分驳回"。

国家知识产权局下发的国际标驳回通知中，通知书编号中的"BH"表示"驳回"，后接字母Y表示该通知书语言为英文，后接字母F则表示通知书为法语形式。

在了解这些字母含义后，我们就能更好的确认商标的状态，使工作更加快捷和有效的进行。亲爱的读者们，这些商标中字母的含义你们都记住了吗？

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