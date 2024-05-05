提到埃隆.马斯克，人们第一反应想起的是关于他的创新成就。在众多发明中，最突出的当属他的四大发明：特斯拉、SpaceX、超级高铁和脑机接口。最近颇受瞩目的脑机接口又有了新的进展。

在3月20日，马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink在X上发起了一场直播，首位接受脑机植入患者29岁的Noland Arbaugh成功使用意念控制实现了在电脑上玩象棋和电子游戏。这一场景曾在多年前仅存在于电影世界中，而如今，马斯克已将其真实地搬到了现实世界中。

Neuralink于2016年由马斯克创立，致力于开发脑机接口技术。脑机接口（Brain-Computer Interface，BCI）是一种直接连接人类大脑与外部设备的技术，通过读取大脑活动来实现对设备的控制或信息传输。这项技术的潜力巨大，它不仅能够帮助残障人士重获自由，还能为人类带来全新的体验和能力。

利用商业专利数据库检索发现，Neuralink目前已经公开的专利的数量并不多。其中，有相当一部分专利都是描述芯片植入生物组织的相关技术，例如一种用于将装置植入到生物组织（例如，脑组织）中的系统和方法、用于机器人手术植入电极的方法、一种脑植入物放置装置等等，围绕如何更好地将脑机芯片植入脑组织，提出了相应的解决方案。

此外，除了植入脑组织的内部设备，在外部可穿戴式通信设备也有一定专利布局，例如用于脑电极植入系统的脑植入通信中继装置，具有外部可穿戴通信设备，佩戴在耳后并通过皮肤与中继进行感应、光学或超声波通信。

在硬件设备支持下，对获得的脑电信号进行高精度处理是脑机接口技术的重中之重。Neuralink在这方面也不遗余力地进行专利布局，其中包括一种用于实时检测和分类特征信号（例如神经尖峰）的方法。该系统首先接收电生物信号，然后对信号进行滤波，生成滤波后的信号，并将其拟合到模型中。接着，基于模型识别一组拟合值，并将其与阈值进行比较，从而确定生物信号是否属于神经尖峰。这一方法的运用使得神经尖峰的检测更加精准可靠。

通过上述对Neuralink专利的解析，可以看出Neuralink并非追求数量，而是注重质量和全面性。从前端的脑电信号接收设备及植入方法，到后端的脑电信号处理方法，Neuralink的专利涵盖了整个技术链条。这表明Neuralink的布局策略非常清晰，即围绕其自主研发的侵入式脑机接口技术的关键方向进行专利布局。

Neuralink仅是多种脑机接口技术中侵入式脑机接口的代表之一，那么放大到整个脑机接口技术，其专利情况又是如何呢。我们利用同一的商业专利数据库，以"Brain-Computer Interface"为关键词进行检索，截止目前，已公开的脑机接口技术相关的专利总数约为2500族。

图1

图2

从图1和图2可以清楚地看出，脑机接口技术并非一个新概念。在马斯克首次提出脑机接口概念的2016年之前，就已经有相关的专利申请。事实上，专利产出一直在持续存在，这表明在该技术领域一直有人在不断地进行研究和创新。随着马斯克的介入和他所带来的超高关注度，脑机接口技术相关专利的数量开始迅速增长。数据显示，在2023年，有近500件相关专利被公开。

从国家地区角度来看，中国在脑机接口技术专利的申请数量上占据着主导地位。在中国已经提交了超过1700件的专利申请，远远超过了在美国、印度、韩国等其他国家和地区，成为该领域的领先者。这清晰地表明了脑机接口技术在中国的超高关注度和热度。

图3

再进一步，又是谁撑起了脑机接口技术在中国如此之高的热度呢？图3给出了答案。

天津大学、华南理工大学、西安交通大学、杭州电子大学、浙江大学五所中国高校，占据了申请人排名的前5位。特别值得一提的是，天津大学的"脑机交互与人机共融海河实验室"在近期发布了中国首个脑机接口开源软件平台MetaBCI的技术架构与实现方法。

此外，清华大学与宣武医院团队成功地进行了首例无线微创脑机接口临床试验。经过3个月的居家脑机接口康复训练，脊髓损伤患者可以实现自主喝水等脑控功能。这一成果清晰地显示了中国高校在脑机接口技术领域的引领地位。

然而，随着脑机接口技术的快速发展，也引发了一些伦理和社会问题的关注。首先是隐私和安全问题，人们担心自己的大脑活动数据会被滥用或泄露。其次是不平等和社会分化问题，因为这项技术的应用需要高昂的成本，导致只有少数人能够享受到其带来的益处，这可能会加剧现实中的社会不平等。

另外，还有人担心脑机接口技术可能会带来对人类本质的根本改变。毕竟，将人类大脑与计算机直接连接可能会改变我们的思维方式和自我意识。对于这些潜在的影响，我们需要认真思考并制定相应的规范和政策，以确保这项技术的发展能够造福人类，而不是伤害我们的核心价值和尊严。

尽管面临诸多挑战和未知，但脑机接口技术无疑是人类科技发展的一次重大突破。但是，我们也应该保持警惕，审慎应对，用好手中这把科技的双刃剑，以确保科幻电影中的意念控制这项技术能够真正造福整个人类社会。在这个充满希望和挑战的道路上，让我们携手前行，共同创造一个更加美好的未来。

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