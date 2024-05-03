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跨境电商平台产生的商标侵权问题防范

近年来，跨境电商行业发展迅速。商家通过跨境电商售卖商品，不可避免会遇到商标权问题，考虑到跨境电商打破国家与地区壁垒的特性，以及知识产权保护的地域性，商品在进出口的过程中，容易出现商品在出口国为合法合规的商品，但通过跨境电商销售到另一国时，因为在当地没有及时申请商标注册，并且在当地已经存在相同、类似商品上获准注册的相同、近似商标，将会让自己处于涉嫌侵犯注册商标权的尴尬境地。

商标权利人针对商标侵权，一般会选择通过跨境电商平台对涉嫌侵权的店铺、链接进行投诉，在规定时间内如经营者没有进行申诉，或是申诉理由不通过，跨境电商平台便会进行下架处理，并会对相关经营者进行扣分等处罚。

针对这种情况，对于国内企业来说，如要发展跨境电商业务，避免遭遇商标侵权投诉，首要的任务便是选定商品的中英文品牌名称、系列名称及其他有意作为商标使用的标识，并及时在国内外进行商标布局，在海外商标申请被驳回的情况下，对商标进行重新设计并更换。

在确定商标注册顺利，并在了解清楚当地对于本类商品进口的规范后，再进行海外版商品包装的设计，以确保商品通过跨境电商顺利售卖。

其次便是遇到侵权投诉后的积极应对。

下文笔者将对跨境电商中涉嫌商标侵权的责任方和受到投诉后的应对方式进行详细阐述。

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涉嫌商标侵权的责任方确定

根据跨境电商店铺的经营方式不同，涉及到不同的责任主体主要有以下几类：

① 产品在国内企业的跨境电商平台官方旗舰店直接向海外进行销售。

在这种情况下，如果遇到第三方通过跨境电商平台维权，国内企业作为直接提供者承担侵权风险，构成侵权的法律风险相当于直接在当地销售涉嫌侵权的产品。

② 将产品销售给国内外第三方实体，并由该第三方实体销售至海外。

如果产品首先销售给与国内企业没有关系的国内外第三方实体，国内企业既不参与其在海外的销售活动，也不与其分享销售所得的任何利益，则国内企业的法律风险较低；一般来说，权利人会通过跨境电商平台的知识产权投诉渠道，对店铺的经营者追究其售卖涉嫌商标侵权商品的法律责任。

如果国内企业参与第三方的销售活动和/或与第三方共享利益，则国内企业也可能面临因涉嫌商标侵权问题而承担责任的法律风险。

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收到线上知识产权投诉后的应对方式

如果国内企业收到线上知识产权投诉，建议及时检索对方投诉的权利基础及己方可能的抗辩，对对方作为权利基础的知识产权，如商标等权利提起无效、异议、撤三等，并及时提交己方的权利基础和申诉理由。

常见的申诉理由包括在先商标注册、在先版权备案及/或创作证据，如委托合同、底稿等。如店铺涉及到上述第二点中的合作情况，需要及时进行多方沟通，确定申诉内容。

一般平台在收到店铺的申诉后，即会根据双方的证据及理由进行判断并得出最终是否涉嫌侵权的结论。

上述为笔者对线上侵权投诉的经验分享，相关问题，欢迎随时交流。