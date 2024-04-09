自2021年6月《专利法》第四次修正案生效以来，历经两年半的时间，以下法规：

经修订的《中国专利法实施细则》，以及

经修订的《专利审查指南》

已于2023年底更新发布，并将于2024年1月20日生效。我们总结了上述修正案（2024年修正案）的要点及其对实践和业务的影响。

局部外观设计专利的要求

局部外观设计自2021年6月起即可申请专利，2024年修正案进一步规定了局部外观设计注册申请的要求：

应提交整体产品的视图。

对于线条图，要求保护的局部应用实线表示，虚线表示不要求保护的部分。

对于渲染图/照片，不要求保护的部分应覆盖半透明对比色。

如果要求保护的局部包含立体形状，提交的视图应包括能清楚显示该局部的立体图。

如果用点划线表示要求保护的局部与其他部分之间的分界线，必要时应在简要说明中写明。

要求保护的局部应在简要说明中写明，但是线条图不用，因为它们已经用实线表示了要求保护的局部。

局部外观设计的名称应该是待保护的特定部分，而不是整体产品。

必要时，应在简要说明中写明局部外观设计的用途。

所指定的最能表明设计要点的图片或照片中应包含要求保护的局部外观设计。

局部外观设计应在产品上形成一个相对独立的区域或构成一个相对完整的设计单元。

外观设计国际申请

中国自2022年5月加入海牙体系，中国国家知识产权局是外观设计国际申请的受理机构。2024年修正案详细列出了有关外观设计国际申请的规定。

绝对明显性

审查员将有权自行决定对当天或之后提交的外观设计专利进行明显性审查，这是几年前引入明显新颖性审查后对于外观设计专利授权提出的进一步要求。以前，外观设计专利的授权主要基于形式审查和明显新颖性审查。这表明授予外观设计专利的标准趋于严格。这一变化的目的是解决恶意专利申请的问题，其中包括大量的外观设计专利。

延迟审查

中国设计师可以提出延迟审查请求，延迟期限可以从1到36个月中选择。在2024年修正案之前，延迟期限只能从12个月、24个月和36个月这三个选项中选择。此选项为设计师提供了更大的灵活性，可以每月延长其外观设计专利的未决期，以满足其特定的业务要求。

优先权

外观设计专利可以要求发明、实用新型和外观设计三种专利的优先权。外观设计本国优先权一经提出，即视为撤回在先申请，但发明和实用新型专利的优先权不受影响。被要求作为外观设计专利优先权的任何类型的专利的优先权期限为六个月。

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