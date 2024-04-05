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技术交底书在专利撰写过程中扮演着非常重要的角色，它是由专利发明人撰写的，用于记录需要申请专利的发明创造的技术方案和相关信息。技术交底书是发明人与专利代理师之间沟通的桥梁，也是专利代理师了解发明人创新发明点的第一手资料。

但是由于发明人和代理师看待方案的角度存在一定的差异，导致代理师需要从交底书中提炼总结出现有技术、技术问题、技术方案和技术效果

以下总结了两种交底书类型和应对方式，供大家参考。

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技术交底书中包括详细的方案原理，具体应用步骤较少

此种交底书能够体现发明人专业的理论功底和严谨的办事态度，在交底书中会有详尽方案的基础物理学原理，或者底层算法的数学原理，以及相关公式的选取和理论解释。

但是一般没有充分说明如何在具体的应用场景中实现上述方案，也较少写出相关的背景技术，或者写出的背景技术类似论文的文献综述，导致代理师无法快速理解该方案对应的现有技术的状况以及存在的问题。

在上述示例中，代理师对于专业性较强的术语通常较难理解，并且大多数情况下，方案基于的物理学原理和数学算法也属于已经公开的内容，如果代理师将时间和精力投入在理解交底书中写出的全部内容，会事倍功半。

笔者建议，此时代理师可以着眼与整个方案的应用场景，从交底书包括的相关说明或与发明人进行简单沟通以确定方案的应用场景。

在确定方案的应用场景之后，可以采取检索相关文件的方法，根据网络上已经公开的相关技术，结合发明人在交底书中提及的方案实施结果，初步确定方案解决的技术问题、方案的大致框架，以及方案的技术效果。

之后可以和发明人进行核对，如果方案整体框架没有问题，可以进一步确定方案的实施细节。

在确定方案实施细节时，笔者建议，可以通过交底书中公式包括的字母来确定多个公式之间的联系，例如，通过多个公式中重复的字母以及字母的含义，可以初步确定使用多个公式的先后顺序；另外，此时还能筛选出未给出详细解释的字母，为后期专利文件的撰写提供方便。

在确定多个公式之间的联系之后，代理师可以与发明人沟通，确定每个公式对应的实际物理含义，找到公式对应的实施步骤，即可确定该方案较为详细的应用步骤，进而实现从交底书中提炼总结出现有技术、技术问题、技术方案和技术效果。

2

技术交底书中包括一个系统性方案的各个方面，具体方案的主线不清晰

此种交底书所讲的方案通常为一个较大型的系统工程，交底书中的背景内容通常会包括对多个现有产品的调研结果，并且对整个系统工程的每个组成部分都会有较为详细的描述，还可能附有操作指南或建设标准等相关说明。此种交底书通常篇幅较长，代理师很难从中提取出最主要的背景技术和发明点。

在上述示例中，代理师如果直接与发明人沟通询问，则没有充分利用发明人已经撰写的交底书，导致发明人沟通时得到的结果仍然是交底书中原有的内容，造成无效沟通，甚至还有可能引起发明人的不满。

笔者建议，此时代理师可以将整个交底书分区，将描述同一部分的内容划分在同一个分区内，并理清不同分区之间的方案的联系。

其次，可以依次比较不同分区中的内容与交底书中现有产品的区别，确定每一个分区中的内容的发明点，进而在多个分区各自的发明点中，找出较为重要的发明点，作为方案主线。

在确定方案主线之后，再与发明人沟通，向发明人确定多个分区的划分是否正确，多个分区之间的方案的联系是否正确，以及每个分区的方案的发明点是否理解到位。

在上述理解到位的情况下，可以与发明人协商，共同确定本方案最为重要的发明点，确定方案的主线，进而从交底书中提炼总结出现有技术、技术问题、技术方案和技术效果。

综上，笔者根据实践经验，浅析了从技术交底书中总结出现有技术、技术问题、技术方案和技术效果的方法。

代理师在与发明人沟通时，也可以建议发明人在撰写交底书时描述方案的应用场景、简洁地描述现有技术和需要解决的技术问题，并详细描述技术方案如何解决技术问题，为何能实现技术效果。一篇对代理师友好的技术交底书可以让代理师更好的理解发明创造的内容，对专利文件的撰写以及专利授权都起着至关重要的作用。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.