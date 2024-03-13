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欧洲专利局在2024年1月官方公报中发布了两项官费调整决定， 告知从2024年4月1日起，欧洲专利局将实施新的官费标准，部分官方费用将有所上涨，主要涉及年费、检索费、审查费、超项费及授权费等。

其中，欧洲第三年和第四年的年费上涨最为明显。

第三年年费官费将从530欧元上涨到690欧元（上涨了160欧元，约30%），第四年年费官费将从660欧元增加到845欧元（上涨了185欧元，约28%）。第六年年费则是将会进行下调25欧元，降幅约2%。而第10年及后续年度的年费将保持不变（1775欧元）。

下表中我们列出了部分常见欧洲官费项目的变化情况，以方便大家了解具体情况：

如果申请人有欧洲申请可以在2024年4月1日前提前缴纳第三到九年年费的（欧洲第三年年费可在绝限前6个月缴纳，第四年及之后的年费可在绝限前3个月缴纳），或有可以定稿提交的欧洲申请，可以在4月1日官费前上涨尽早缴费/提交，以规避费用增加。

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