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一、引言

《海牙协定》，全称为《工业品外观设计国际注册海牙协定》。基于此协定构建了工业品外观设计国际注册体系，即"海牙体系"，由世界知识产权组织（以下简称WIP0）管理。申请人可以通过海牙体系向WIPO国际局提交一份外观设计国际注册申请，使用一种语言并缴纳一套费用便可在海牙体系的多个缔约方寻求保护。中国已于2022年2月5日加入《海牙协定》 (1999年日内瓦文本) ，成为"海牙联盟"的第77个成员（包括75个国家和2个政府间组织）。《海牙协定》于2022年5月5日起对我国生效。加入海牙体系有利于中国积极融入外观设计全球化体系，使中国企业能够更加便利地在全球范围内开展产品布局和创新保护，有助于更多中国品牌走向世界。那么，应该如何利用该体系申请国际注册呢？又有什么需要在提交申请前特别留意呢？

二、外观设计国际申请流程简介

通过海牙体系提交外观设计国际注册，目前有两种方式：一种是直接登录WIP0网站通过eHague系统提交电子申请，语言为英语、法语或西班牙语，申请日为国际局收到日；另一种是向中国国家知识产权局提交申请，由国家知识产权局转交至WIPO国际局，语言为英语，申请日为国家知识产权局收到日。

外观设计国际申请提交之后，国际局负责审查此申请是否满足规定的形式要求，具体会对申请人信息、费用、视图质量等内容进行审查。使用eHague系统提交的国际申请的审查时间平均为1个月。如有问题，国际局会发出不规范通知书，自此发文日起3个月内申请人需作出必要更正，否则视为放弃。但是如果出现 1）未使用官方语言 2）未提交视图 3）未指定缔约方 4）无申请人信息不规范情形时，国际申请的申请日会延迟至国际局收到对此种不规范做出更正的日期。另外申请人需要在申请时指定并确认国际申请进入的国家。国际申请不允许后期指定，但在国际公布之前可以减少指定国，不能增加指定国。

国际局形式审查通过后，该国际申请将被登记在国际注册簿上，并在国际注册日之后12个月内公布在国际外观设计公报上。但是有两个例外：（1）申请人可以请求立即公布；（2）申请人可以请求延迟公布。这些决定都需要申请人在提交申请时确定。必须注意的是，并不是所有国家都支持延迟公布。如果指定多个缔约方并要求延迟公布，延期公布的时间取决于其中允许公布时间最短的缔约方。

国际申请公布后 ，指定的缔约方主管局进行实质性审查。如不满足实质性授权条件，主管局会在公布日起6个月内将驳回通知发送国际局。缔约方的主管局为审查局的，或者缔约方的法律规定有异议程序的，其可以声明将6个月的驳回期限改为12个月。申请人可以依照缔约方的规定进行答复或申诉，对于被驳回的国际注册，申请人拥有与直接向主管局提交申请的申请人同样的救济权利。如果没有发现驳回理由，主管局可以在驳回期限届满前发出给予保护的声明。

外观设计国际注册获得保护后，在国际局统一进行续展，变更以及其他事项的登记。申请人通过国际局管理，而无需向多个知识产权局提出修改请求，简化了国际注册的后续流程，也方便了申请人对外观设计权利的集中管理。

三、外观设计国际申请与基于巴黎公约的中国外观申请的对比



通过海牙体系进入中国的外观申请与传统的通过巴黎公约进入中国的外观申请相比，在国家审查阶段有什么不同呢？根据2023年1月11日起施行的国家知识产权局《关于加入<海牙协定>后相关业务处理暂行办法》以及截至目前国知局审查的进度，试从以下几个方面对比说明。

由上表可知，通过巴黎公约进入中国的外观申请，对于非局部外观设计，授权时间预计需要3-8个月，远远少于海牙国际申请12个月起的授权时间。对于外观设计自申请日起十五年的保护期限，尽早获得专利权，最大化剩余的保护期限非常有利于申请人的利益。此外，在国家审查时由于统一使用中文，允许证明文件恢复等流程也比较简单便捷。另一方面，海牙体系进入的外观申请，虽然在提交证明文件等形式问题上规定比较严苛，但具体到月的延迟公开选项以及更长的答复审查意见期限，对于那些有延迟审查要求且又十分在意专利权保护期限的申请人，提供了另一种选择。相较于巴黎公约下以年为单位的延迟审查，海牙体系进入的申请在公布时间上更自由，在延迟公开的前提下最大化的保证了专利保护的有效时间，便于做商业布局。

四、小结

综上所述，海牙体系下的外观设计国际申请优势明显，尤其是单次申请的设计越多，或同时申请的国家越多，其总体性价比就越高。但海牙体系也有其自身的劣势，相较于通过巴黎公约获得保护的方式，海牙国际申请的费用较高，在缔约方获得授权的周期更长，并且由于指定的多个缔约方的审查标准各不相同，比如针对单一性，延迟审查，简要说明甚至具体到视图尺寸等等方面，为了避免后期各国不同的审查意见，需要申请人在提交之前对各国审查标准多方了解，权衡利弊，找到最适合的申请策略。

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