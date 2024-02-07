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在网络数字时代，品牌的网络存在感变得至关重要，商标和域名不仅是企业在线身份的核心，也是品牌价值和信誉的重要体现。因此，有效监控商标和域名成为保护企业不可忽视的一环。

域名监控可以帮助您：

及时发现并应对潜在的侵权行为，保护企业的品牌不受未经授权而使用的影响；

有效的避免与负面内容相关联的域名，保护品牌形象；

更好的了解市场动态化，优化市场策略。

针对众多品牌网站流量"被盗"的现象，康信IP平台（service.kangxin.com）提供域名监控服务。

市场上其他大部分域名查询或监控服务只能执行相同查询，而无法进行近似查询。康信IP平台突破了这一限制，可实现对近似域名的查询。

康信IP平台域名监控服务覆盖了400+种主要域名后缀类型，借助其强大的检索功能，只需输入品牌关键词，平台就能自动挖掘出与目标域名近似的其他域名。

如果您想更好的保护自己的品牌，赶快登录康信IP平台进行域名监控吧~

我们以"google"为例，来查看下康信IP平台自动查询到的域名监控的结果：

尤其值得注意的是，监控报告中发现的近似域名不仅有前包含（googled.com.cn）、后包含（pgoogle.com.hn）、中间加字母（gooogle.com.cn），还发现了把字母"o"替换为数字"0"的（g0ogle.com.cn），把字母"g"替换为数字"9"的（9oogle.com.cn），说实话，这要是不仔细看，还真难分辨真假。如果这样的域名出现在网站地址栏中，假设网页内容设计也雷同，很有可能让网络用户们上当受骗，导致品牌所有人的经济利益和企业声誉受到损害。

康信IP平台域名监控服务覆盖全球，能够跟踪和分析主要的域名注册和使用情况，许多企业通过康信IP平台的域名监控服务及时发现并阻止了潜在的侵权行为，保护了企业的品牌价值和形象。

康信IP平台为您提供全球知识产权一站式智能解决方案，平台的域名监控服务不仅仅是一个工具，还是企业在复杂多变的网络数字世界中保护其最宝贵资产的盾牌，选择康信IP平台，就是选择一个强大、可靠的品牌保护伙伴，期待您的体验试用~

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.