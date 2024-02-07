海外商标管理和维护是企业在商标注册成功后的重要工作。在海外商标管理和维护过程中，企业需要建立完善的商标管理体系，提升品牌价值和竞争力。本文将针对海外商标管理和维护的注意事项进行简述，帮助企业更好地在海外市场中保护和管理自身商标权益。

1、注意维持商标的有效性

海外各国商标有效期及续展制度不一，为避免商标因未及时缴纳续展申请而无效，一定要及时监控各国的商标状态及续展时间。

常见的续展期限及代表国家/地区如下：

续展制度 代表国家/地区 三年制（警示性公告） 东帝汶、马尔代夫、马绍尔 七年制 中国澳门、孟加拉、尼泊尔、尼日利亚、埃塞俄比亚、乌干达、巴勒斯坦（西岸）、加沙、塞浦路斯、坦桑尼亚（坦噶尼喀）、毛里求斯、百慕大、圭亚那 十年制 中国香港、台湾、欧盟、美国、英国、日本、韩国等海外大多数国家 伊历十年制 沙特阿拉伯 十四年制 冈比亚、斐济、塞拉利昂 十五年制 委内瑞拉、马达加斯加、黎巴嫩 二十年制 摩洛哥、萨尔瓦多、索马里



部分国家如美国、菲律宾、墨西哥、阿根廷等国家/地区需定期提交使用声明/证据维持商标的有效性。

2、注意商标的规范使用

海外商标注册后，需注意积极地进行商标使用并注意留存使用证据，使用过程中更应规范使用商标，包括商标使用主体、使用商标标样、使用商品范围等等均应受到注册商标的约束。

如若不规范使用商标，如改变注册商标标样会存在以下风险：

商标撤销风险改变注册商标可能导致其他第三方基于改变注册商标形态或者商标未使用（实际使用的证据中并未体现已注册商标）为由提起撤销。

商标侵权风险商标改变形态后进行使用，若与其他第三方的商标构成近似，则会增加相关公众混淆可能性，从而大大提高了商标侵权风险。

商标无效风险针对需提供使用声明的部分国家，如菲律宾，实际使用的商标与注册商标不同，可能导致提交的使用证据官方无法接受而致商标无效。

此外，海外部分国家如美国、菲律宾等国家/地区需要权利人定期主动提供使用证据以维持商标的有效性，因此商标注册后权利人需积极使用商标并同时妥善保存使用证据。

3、商标管理

为避免在后申请商标被申请人本身或关联主体名下的在先商标驳回，商标申请中需注意保持申请主体的统一。海外商标申请时多用英文名址，因此需注意英文名称/地址的书写形式内容保持一致，若名址发生变更，及时办理商标的申请人名址变更申请。

海外商标管理和维护在商标保护中至关重要，希望大家能够注重商标使用和维护，从而更好的保护自己的权益。