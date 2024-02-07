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商标是企业的重要资产，随着全球市场的不断发展和变化，了解商标最新动态，有助于企业更好地保护自身品牌，把握市场机会，提升竞争力。

本文将对近期海内外发生的一些商标要件进行简要介绍：

01

中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》

自2023年11月7日起，中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》已正式生效。针对海牙协议里的124个成员国，商标案件的所需文件（如委托书等）可办理海牙认证，无需办理外交部和领事认证，从而大大简化和缩短了海外商标申请中文件认证的流程和周期，加快了商标案件的递交。

02

柬埔寨商标提供使用声明最新规定

根据2023年8月11日的第2652号官方通知中，柬埔寨商标部（MOC）表示，五年宣誓必须在第5年至第6年期间递交，不能延后，如果注册商标的所有人未能在规定的时间内提交宣誓书，则注册商标将会无效。在此之前，柬埔寨官方对使用宣誓的执行和监督比较宽松，允许商标权利人在第5至6年的时限之后递交，即商标可在续展之时一并递交使用宣誓。

目前柬埔寨官方并未发布后续的审查指南，因此上述通知正式生效的日期暂未确定。但可以预见，后续提供使用声明的要求会趋于严格，为维护商标权利，使用商标时请注意留存使用证据。

03

沙特知识产权局不再接受类别标题申请（Class heading）

自2023年11月份起，沙特知识产权局（SAIP）开始采纳第12版尼斯分类，且不再接受类别标题的申请。在此之前，SAIP采纳第11版尼斯分类，且可接受类别标题申请实现全类保护。

目前申请人在沙特进行商标注册申请时，可通过两种方式选择指定的商品/服务项目：

①从第12版尼斯分类表中选择具体的标准商品/服务项目；

②选择分类表中所列的全部商品/服务项目以涵盖整个类别的保护。

04

也门商标局一件注册申请仅可指定4个商品项目

根据也门最新规定，一件申请中允许最多4项商品，若超出4项需要另外递交新的申请。目前也门采纳的是第10版尼斯分类表，申请时仅可指定分类表中所涵盖的商品服务项目。

05

瑙鲁已有商标注册申请体系

瑙鲁已于2020年11月开始运行新商标法以及新的商标注册体系，采用逐类申请方式，包含形式审查和实质审查，其中实质审查阶段会对商标绝对理由和相对理由部分进行审查，如有不符合注册条件的地方，官方会下发审查意见/驳回通知书。商标通过官方审查后会安排公告，公告期为21天。

瑙鲁旧警示性公告体系需申请人每三年在当地进行公告，公告仅起到警示作用，无法律约束力；如今新注册体系已开始运行，旧公告体系存在随时被取缔的风险。

不过，通过日常监控，目前基于此新法递交商标的案件较少，官方实施并不成熟，且审理较为缓慢。不过，从商标的长远保护考虑，仍建议基于新法及时递交商标申请。

希望大家能够及时关注各国/地域的商标保护制度，从而更好的保护自己的权益。

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