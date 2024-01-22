ARTICLE

China: 【华源原创】从便携式按摩器的专利分析，看专利信息与非专利信息的利用

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

近年来，随着全民健康意识的崛起和制造业的发展，按摩器械逐渐摆脱以往笨重的外壳，以轻便和便携的形式出现，发展而来的便携式按摩仪可满足自助且即时的日常按摩需求，包括筋膜枪、颈椎按摩仪、腰部按摩仪等产品的热度不断攀升。

专利信息作为技术信息最有效的载体，既是用来保护发明创造的途径，也是开展竞争情报分析的重要信息来源。专利信息以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成与专利有关的各种信息。通过对某一特定领域的专利信息进行分析，并重点对某一竞对公司进行深入分析，可为企业的技术创新提供有力的支撑以及决策支持。

此外，非专利信息主要包括由学术数据库和搜索引擎两种获得方式的信息，而通过业内人士访谈和企业调研等方式也可作为获得非专利信息的途径。非专利信息对于相关技术的研发来说，是信息来源的重要组成部分，可以起到补充背景技术信息、与专利信息相互验证的作用。

本文以便携式按摩器为例，浅析专利信息和非专利信息在专利分析中的作用。

01

在对便携按摩器进行专利分析的初期，可通过学术数据库和网络搜索引擎查询按摩器的基础概念和分析其整体发展态势。

通过查阅学术论文可得到按摩器的概念，从而为后期在专利分析中建立技术分解体系、构建检索式以及进行分类标引奠定基础。

按摩，书面意思就是用手或器械来回摩擦、揉捏或敲打身体的表面部分的行为，达到疏通血脉的治疗目的。现代的医学中按摩的概念主要是以中医的脏腑、经络学说为理论基础，并结合西医的解剖和病理诊断，而用手法作用于人体体表的特定部位以调理机体生理、病理状况，达到理疗的目的。

按摩仪（亦称为按摩器），是指通过机械、电子以及电热等技术产生模拟人手的各种按摩形态，如揉捏、捶打、针灸以及热疗等，从而刺激人体深度肌肉以消除疲劳，并起到一定预防、治疗、保健作用的电子器具。

举例来说，上述"按摩"概念中的疏通、揉捏、理疗，以及"按摩仪"中的揉捏、捶打、针灸以及热疗可用于构建检索式时关键词扩展，同时也可以作为专利标引的备选标签。

通过搜集网络搜索引擎中的信息可得到按摩器的整体发展态势。

二十世纪60年代，为满足当时人们对舒缓肌体压力的需求，日本企业研制出第一台全自动按摩椅，从而衍生出现代按摩器具，这便是按摩器的前身。二十世纪80年代，随着新材料和电子技术的进步，按摩球装置实现了小型化和精确控制，大幅提升了按摩器具的舒适度，便携式按摩仪开始走进消费者的生活。

同时，随着松下（Panasonic）、大东（THRIVE）等生产厂商的增加，产品种类也逐渐丰富。该时期，现代按摩器具开始通过日本生产厂商进入中国及其他东南亚国家和地区。二十世纪90年代，按摩椅进入家庭的步伐加快。同时，按摩器具品种进一步丰富，逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、头部等细分产品。该时期，按摩器具的生产制造以日本、台湾等东亚和东南亚地区为主。

进入21世纪以来，全球按摩器具产业链开始向中国转移。同时，日本厂商逐步退出了按摩小电器、中低端按摩椅等单价较低产品的生产，专注于高性能全功能按摩椅等按摩产品的研发与生产。按摩器总体规模稳定增长，按摩椅市场占了近一半，眼部、头部等细分产品也初具规模，约占比5%左右。按摩器产品正在朝着小型化、家用化、高技术智能化方向发展。高技术产品正努力朝着微电子技术、数字技术、生物医学工程技术与新功能新材料技术相结合的方向发展。

02

在对便携按摩器进行专利分析的后期，可通过学术数据库和网络搜索引擎查询和分析，验证和说明专利信息中的转折点出现的原因。

以在便携按摩器领域为龙头的A企业为例，通过专利信息整合分析可知，该公司在近20年间基本呈发展上升趋势，但在2016年的申请量相较于前后呈现出骤减的情形，并在2017年和2018年出现了较大幅度的增长。

通过在网络搜索引擎查询该企业2016年前后的新闻及公司访谈发现，这是因为A公司在激流勇进之时，遇到了发展瓶颈。此时正值公司成立的第16年，这家公司集研发、生产、销售于一体，将中医按摩理念与现代科技结合，推出了头部、眼部、颈部、手部、足部多个系列产品，该按摩器具公司竟然已经连续3年业绩徘徊在3亿元左右，陷入了停滞。

所以，它选择了给自己一个"bridge"，潜心思考突破策略，于是，公司创始人兼董事长委托顾问团队协助调整战略。经过仔细调研，团队发现了公司存在的问题，并针对于此，迅速对战略进行重新定位，帮助研发团队做出针对性调整。

2016年前的A公司将自己做的产品定义为"新、奇、特"的成年人玩具，而调整后则指引将重点瞄准顾客的主流核心需求，即面向肩颈、头、眼、腰等容易不舒服的人群，及时缓解身体的不适症状。并且，公司通过调研得知顾客首先想到的"按摩器具"是按摩椅。

由此，A公司将"按摩椅"公司定为品类的第一竞争对手，并基于按摩椅的弱点——笨重不易挪动，来界定公司系列产品的品类。据此，2016年，A公司明确了品类名为"便携按摩器"，并关联按摩椅，明确品类的优势和独特场景。在此后的2018-2020三年间，A公司重新投入技术研发，研发费用分别为2000万元至4000万元不等，合计1亿元出头，在此期间，随着研发资金的投入，专利申请数量也有了飞速增长，并一举突破停滞，实现年复合增长30%以上。

近年来，我国例如智能便携按摩器行业的快速发展不在少数，随着行业竞争的日趋激烈，大型公司通常通过不断提升产品性能、保证服务覆盖等手段抢占市场，中小型公司则是通过不断涌入市场，希望获得一定的市场份额。

此时，为应对行业竞争加剧的风险，企业加大产品研发上的投入是不可避免的。而结合专利信息和非专利信息能够更为全面和准确地进行专利分析，并据此给企业研发提供建议，为企业决策提供依据。

参考资料：

[1]李慧,宋鸣镝.专利信息和非专利信息在企业研发不同阶段的应用[J].中国发明与专利,2018,15(12):68-71.

[2]严金森.浅谈头部按摩器[J].机电产品开发与创新,2019,32(04):39-41.

[3]张媛珍."即时养生"热度高涨，便携式按摩器或成市场又一"潜力股"[J].电器,2022(02):43-45.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.