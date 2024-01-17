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China: 未经授权使用了他人的字体？别慌，来看看怎么应对！

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目前，随着知识产权保护意识的增强，一些著作权人委托相关机构开展著作权侵权监测，并进行批量商业维权。企业对于层出不穷的图片和字体维权可谓不胜其扰。

经过某图片库企业就摄影作品向拍摄者主张著作权，索取赔偿的负面事件后，大家对相关企业是否有权维权，是否必须配合其进行赔偿等问题的质疑达到了顶峰。

笔者在近几年也陆续接受了我所客户不少相关案件，涉及到私下沟通、仲裁调解结案等处理方式，笔者通过处理这些案件，总结出如下心得和经验，供大家借鉴和讨论，希望对大家处理相关案件有一定的启示作用。

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无论哪种涉嫌侵权的使用，重中之重一定是事前防范，著作权所有者可能会针对发布在微信公众号某一篇文章中使用的某一张图片显示的公司活动横幅去进行维权，其筛选不可谓不细致。在筛选到需要的内容后，著作权所有者会进行固证并发送律师函或在调解中心、法院提起案件以获得赔偿。

为了应对这种全方位无死角的监控和可能面临的高额赔偿，建议企业选定内部、外部使用的免费字体，或是在事前对使用的字体、图片等进行购买后再使用。

同时，建议企业定期向内部员工、外部广告商等相关人员进行著作权专题培训，增强相关人员的知识产权保护意识，在商品包装、宣传广告等内容中，避免未经授权使用他人享有著作权的字体、图片等内容，多使用自主设计的包装、图片等。

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在收到相对方寄送的沟通函、律师函，或是调解机构发来的通知后，第一时间对相关使用进行排查，如果发现确实存在相关的使用情况，对相关内容先进行下架处理，避免侵权结果进一步扩大。

之后可以请对方发送权属证明，并对类似案例进行检索，确定下法院在在先案例中，是否认定相关权利应当被保护，如果确定给予保护，认定的赔偿金额是多少。在对这些情况做到心里有数后，可以与对方进行进一步沟通。

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如果使用确实有侵权的嫌疑，则一般情况下双方需要签订和解协议，使用方需要给予一定金额的现金补偿。为了避免维权情况再次发生，建议在协议中尽量约定对于之前的使用行为不予追究，或是对于相关字体，在合同签署后的一段时间内授权使用。

通过上述约定，可以最大限度减少同一主体进行重复维权的可能性。在处理完未经授权使用的个案后，企业应该对产品包装、微信公众号文章、抖音快手视频等进行排查，尽量避免此类事件再次发生。

考虑到此类案件的激增，很多企业期望寻求相关法律法规的尽快出台，如果对字体、图片的未经授权使用的赔偿等内容有法律法规的约定，笔者相信绝大多数企业会对著作权的未经授权使用引起足够的重视，持有著作权的企业的维权也可以得到一定的规范和约束。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.