ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

专利业务办理系统于2023年1月11日起正式开通，用户可以通过浏览器直接访问和使用，继续办理此前在中国专利电子申请网和PCT电子申请网提交的在线电子申请业务。

专利业务办理系统网页版访问地址：

http://cponline.cnipa.gov.cn

作为一个每天都要用该系统缴费的用户，笔者为大家简单总结下网上缴费系统使用过程中的优势。

01

批量上传更流畅，用时更少

旧系统中上传批量缴费案件，案件量比较大的情况下（大于2000件）等待上传的过程大概要几十分钟，甚至有时候会出现页面卡死或者白屏的情况。而新系统目前尝试的最大案件量为3000件，大概需要十几二十分钟就能上传成功。

02

个案缴费更精准便捷

个案缴费时可以在"费用查询"-"应缴费查询"界面直接输入申请号进行查询，费用种类、缴费期限届满日以及金额会自动显示，直接勾选即可，避免手动填写造成的错缴，漏缴或多缴的情况。点击生成缴费清单，可自动上传并跳转到"网上缴费"界面进行缴费。





03

票据抬头带有特殊符号的案件可以直接上传

旧系统上传过程中如果有缴费人名称里带有特殊符号的案件（例如".""/"",""&"）,上传此类案件是系统会提示"票据抬头不能使繁体、全英文、其他外文、非法符号"，所以遇到此类案件的时候就需要分开做两个表格，一个上传电子，另一个则需窗口缴费或者另外发邮件给收费处。而新系统则很好的解决了这一难题。

04

载收据更方便

缴费完成后，可以在同一网页的"票据服务"-"电子票据查询"界面下载收据，输入取票码即可进行收据下载。

综上所述，新的电子缴费系统提高了工作效率，节约了缴费时间，为广大用户提供了便利！

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.