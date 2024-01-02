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上海市知識産権局が「知的財産権に関する企業支援政策サービスパッケージ」を発表した。企業へのサービスの適切性と実効性の向上を狙う16項目の企業支援政策と74項目のサービス措置が統合されており、知的財産権の創造、運用、保護、管理、サービスの全プロセスを網羅している。

16の企業支援政策には、知財専門資金の管理、中小企業向け知財活動、知財人材育成、医薬買い付け分野の知財保護、知財公共サービス、上海市重点商標保護リストの管理などが含まれる。また、「上海市知的財産権保護条例」と上海市の知的財産権強市建設綱要などの要点を整理した内容も盛り込まれている。

74項目のサービス措置は、業務受付の統合化、プラットフォーム取引統一化、全プロセス保護、ワンストップ式管理、サービス一体化、相談窓口の一体化という6つの領域に分けられ、特許や商標、著作権、地理的表示、集積回路配置図設計など各種の知的財産権をカバーしている。

出所：中国知識産権資訊網

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