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粤港澳大湾区（広東香港マカオグレーターベイエリア）知的財産権法律連盟の年次総会および「第5回マカオ知的財産権フォーラム」が広州科学城で開催された。このイベントでは、マカオ特別行政区政府法務局の馮炳傑副局長が、広東、香港、マカオの3地域が協力メカニズムを構築し、地域内の知的財産権サービスの共同発展を促進する必要性を指摘した。

フォーラムでは、30人近くの専門家や学者が集い、「知的財産権制度基礎理論研究」「知的財産権制度実践研究」「グレーターベイエリア及び横琴にある広東マカオ深度合作区の知的財産権ホットスポット研究」の3つのテーマについて深い議論を交わした。馮氏は、グレーターベイエリア知的財産権法律連盟が3地域の知的財産権サービスの協同発展を促進するため、知財専門家や業界の交流と協力を深め、地域間の知財紛争解決メカニズムの共同構築を進めるべきだと強調した。

同連盟は設立から5年が経過し、グレーターベイエリアにおける知財法律人材の育成基地や知財政策研究基地の構築に力を入れてきた。現在、36の機関が連盟に加盟している。

出所：中国保護知識産権網

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