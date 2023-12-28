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根据国务院深化"放管服"改革有关要求，为进一步向社会公众提供高效便捷的专利查询服务，2023年2月1日12时新版中国及多国专利审查信息查询系统已正式上线，目前已结束试运行阶段，后续专利相关信息均在此官网更新查询。

新版中国及多国 专利审查信息查询系统官网：

https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn

自新查询系统上线以来，很多申请人应该已经亲身体验过该系统的便捷性和实用性。本文旨在分享自 新查询系统上线以来，查询费用信息部分所遇到的问题以及系统带来的优势。

首先，让我们来看看使用新查询系统，在 查询费用信息方面可能会遇到的问题。

针对处于宽限期，已产生滞纳金的案件，查询费用信息时应缴费界面不显示当年年费，却显示下一年年费。如下图所示，已缴费信息显示第5年年费已缴纳，应缴费信息显示第7年年费未缴，第6年年费信息从已缴费和应缴费信息处无法直观的看出。在滞纳金信息处，可看出案件需补交当前年费金额和应缴滞纳金金额，可推算出需缴纳的是第6年年费和滞纳金。

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