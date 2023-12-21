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海关备案，作为阻止潜在侵权行为的第一道屏障，在海外商标维权中起着举足轻重的作用。做好海关备案，不仅可以从源头上发现并制止潜在侵权产品流入重点市场，扰乱市场秩序，而且可以为商标权利人创造经济快捷的维权途径。

东盟地区与中国有着密切的商贸活动，目前东盟成员国有：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、柬埔寨、老挝、缅甸和文莱共计10个国家。除马来西亚、缅甸目前暂无海关备案制度外，其余国家都有海关备案制度。

本文主要围绕东南亚中常见注册国家/地区泰国、印尼和越南的商标海关备案的所需文件/信息、备案程序、周期、有效期等内容进行简要介绍。

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