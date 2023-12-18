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先日、国家知識産権局（CNIPA）が大学や研究機関を対象に、「専利転化運用特別行動計画（2023ー2025年）」の実施に関する研修イベントを開催した。

大学や研究機関による専利（特許、実用新案、意匠）の転化運用は、特別行動計画の実施徹底における重要な一環と位置付けられている。開講式に出席したCNIPAの盧副局長は関係者に対して、専利の品質向上と政策的支援の強化の両方で力を入れ、専利の実用化で高品質な経済発展に寄与するよう呼びかけた。

研修クラスでCNIPAと国家教育部の関係責任者が主要な政策とオープンライセンスについて説明を行った。各地方の知的財産権管理部門、大学、中国科学院に所属する研究所の関係者3500人以上が会場またはオンラインで受講した。

出所：国家知識産権局公式サイト

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