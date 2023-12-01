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专利恶意诉讼是指某些公司或个人滥用专利诉讼程序，以不合理的方式起诉他人，从而获得非法利润，或迫使对方采取某些不合理的行为。

在实践中，可能故意将现有技术申请专利获得专利权，并利用其进行恶意诉讼，或者低价购买原权利人即将过期或者严重瑕疵的专利，滥用专利权索要高额许可费等。

这些恶意诉讼往往是出于商业利益或者是为了打击竞争对手，通过法律手段达到非法目的，从而给被告造成不必要的经济损失和法律困扰。

近年来，随着强化知识产权保护政策的实施，恶意诉讼的比例也明显上升，为此，有必要对专利恶意诉讼进行有效识别和应对。

一

专利恶意诉讼的危害

专利恶意诉讼不仅会对企业经营和产业发展造成直接损害，还会对企业的创新活动产生负面影响。

具体来说，专利恶意诉讼的危害主要体现在以下几个方面：

1、专利恶意诉讼会浪费企业大量的时间和资源

由于专利恶意诉讼往往是无根据或者标准不明确的，因此在法律程序上往往需要花费大量的时间和精力进行辩护，这不仅会影响企业的正常经营，还会导致企业在创新和研发方面的投入减少。

2、专利恶意诉讼会影响企业之间的竞争关系

专利恶意诉讼不仅会导致被告面临高额赔偿和经济损失，还会对企业声誉和品牌形象造成负面影响，成为某些企业打击竞争对手的一种方式，这直接导致企业之间的信任度降低，影响行业的整体发展。

3、专利恶意诉讼会影响企业的创新活动

专利恶意诉讼往往会针对具有创新性和技术含量的产品或技术来进行，这导致企业在未来的创新活动中存在顾虑和不确定性，在某些情况下，企业可能会抑制创新活动的开展，以避免成为专利恶意诉讼的目标。

4、专利恶意诉讼会对企业的合法权益产生威胁

专利恶意诉讼有违专利法赋予专利权人维护自身合法权益的初衷，将另一方当事人无端拖入诉讼，影响其正常运营，损害了他人的正当权益，扰乱了市场的正当秩序，同时也会浪费司法资源。

可见，专利恶意诉讼造成的危害较为严重，有必要将其与专利权人的正当维权区分开来，企业也有必要对专利恶意诉讼做出积极的应对。

二

专利恶意诉讼的识别

识别专利恶意诉讼是一个复杂的过程，需要综合考虑多个因素进行判断。以下是一些有助于识别专利恶意诉讼的因素：

1、起诉规模较大

如果一个公司或个人在短时间内发起了大量的专利诉讼，而且这些诉讼的对象是不同行业的企业，那么就有可能存在专利恶意诉讼的嫌疑。

2、保护范围宽泛

如果一个专利的权利要求十分宽泛，甚至包含了已有技术领域的基本概念，或者如果涉及的专利是一些比较泛泛的概念性专利，而非针对特定技术的实质性专利，那么就有可能是专利恶意诉讼。

3、威胁对方为主

专利恶意诉讼者的主要目的不是诉讼，而是更加关注赔偿数额，其通常会威胁被诉方，要求其支付高额的专利许可费用或者诉讼费用，否则就会采取更为严厉的措施，比如继续起诉或加大赔偿诉求。

4、实质业务缺乏

专利恶意诉讼者通常没有实质性的业务，他们的主要业绩是通过专利诉讼来获取非法收益。

5、使用专利重复

专利恶意诉讼者通常会重复使用同一专利，对多个类似企业进行起诉，从而获取更多的利益。

专利恶意诉讼通常具备以上因素中的一项或几项特征，在实践中，通过有效识别出专利恶意诉讼，有助于企业从战略上着眼，在战术上采取行动，做好积极的应对。

三

专利恶意诉讼的应对

应对专利恶意诉讼是一项多维度的工作，需要企业采取多种措施来保护自己的利益。以下是一些应对专利恶意诉讼的措施，可以帮助企业有效地应对专利恶意诉讼：

01

建立风险管理机制

企业应建立专利风险管理机制，对专利进行全面、深入的分析和评估，及时识别可能存在的专利恶意诉讼风险，并采取相应的预防和应对措施。

02

加强专利保护管理

企业应加强专利的保护和管理，包括完善专利申请、审查答复、授权维护等环节，保证专利的有效性和权利的合法性，降低被他人滥用的风险。

在应对专利恶意诉讼方面，企业可以从多个方面入手：一是加强专利布局，掌握自己的核心技术和专利，避免被他人恶意诉讼；二是采用专利预警机制，及时发现和识别可能存在的专利恶意诉讼；三是若无法避免或者防范专利恶意诉讼，可以考虑采用转让的方式，将有可能涉及到恶意诉讼的非核心业务或技术转移给他人，减少风险和成本。

03

了解竞争对手动向

企业应深入了解竞争对手的发展动向，分析其专利布局状况，技术路线规划，商业运营模式等，及时识别可能存在的专利恶意诉讼风险，采取积极的应对措施。

04

建立专利合作机制

企业可以建立专利合作机制，与行业内其他企业或知名研究机构进行合作，建立行业知识产权保护联盟，增加整体实力，降低专利恶意诉讼的风险。

05

寻求法律援助支持

如果企业遭遇到专利恶意诉讼，应及时寻求专业的法律援助支持，对专利恶意诉讼进行深入的分析和评估，采取相应的法律措施保护自身权益。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.