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一枚注册商标的无效，最常见的原因莫过于到期未续展而无效，或因三年不使用被撤销，或因为其他权利人的无效宣告申请而被裁定无效。商标局依职权主动无效宣告已经获准注册的商标的情况则较为少见。

但是少见并非不存在。

《商标法》第四十四条规定，已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效。

可见，《商标法》的上述规定赋予了商标局依职权主动无效宣告商标的法定权利。

实践中，商标局也确实会依职权启动无效宣告程序，进而将一枚已经获准注册的商标宣告无效。

笔者检索到几个案例，通过这几个案例我们可以初步了解在哪几种具体的情况下商标局会依职权主动对已注册商标宣告无效。

案例一：第4173821号" "商标（注册日：2006年10月21日）

2018年04月25日原商标评审委员会签发《商评字[2018]第0000070199号》无效宣告复审决定书，无效宣告了第4173821号" "商标，理由是：复审商标由汉字"锡伯贡"构成，锡伯族是我国历史悠久的少数民族，"贡"有进贡之意，且"贡米"在古代通常指进献给皇帝的大米，故复审商标使用在米商品上，易损害民族感情，造成不良的社会影响，不得作为商标使用，复审商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

案例二：第1698941号" "商标（注册日：2002年1月14日）

2020年11月13日原商标评审委员会签发《商评字[2020]第0000293758号》无效宣告复审决定书，无效宣告了第4173821号" "商标，理由是：本案复审商标为纯文字商标，其文字"主席"是行政职务名称，相关公众通常将其作为尊称单独使用或者与姓氏结合使用。复审商标使用在第30类茶、茶叶代用品商品上，易造成不良的社会影响，已构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所规定的情形，应予无效宣告。

案例三：第16926382号" "商标（注册日：2016年7月14日）

2019年01月31日原商标评审委员会签发《商评字[2019]第0000026641号》无效宣告复审决定书，无效宣告了第4173821号" "商标，理由是："一带一路"英文译为The Belt and Road，是"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的简称，2013年9月和10月中国国家主席习近平分别提出建设"新丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的合作倡议。复审商标"BELT AND ROAD"作为商标使用容易使消费者将其与"一带一路"相联系，易产生不良社会影响，违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

从上述案例我们可以看出，商标局依职权主动无效宣告的已注册商标，多为商标本身存在违反《商标法》规定的禁止使用的情形。而一枚商标是否存在违反《商标法》规定的禁止使用情形的判定应结合商标的注册人及其指定的商品和服务，并结合审理时的社会政治背景、文化传统、民族风俗、宗教政策以及相关公众的认知程度等进行综合判断，上述因素发生情势变更可能会导致不同的审查结论，因此这个标准在不同的案件背景下可能存在不同的审查结论，同时随着时代的不同也会发生一定的变化，可见没有一个固定不变的标准。

通常来说，一枚已获准注册的商标突然遭遇商标局的主动无效宣告的概率很小，但是随着时间的推移和社会政治文化背景的变化，也不能100%确保已注册商标不会遭遇此类情形。一旦已注册商标遭遇了商标局的无效宣告，《商标法》也赋予了商标注册人救济的权利，即商标注册人可以向国家知识产权局申请复审，如果对复审决定不服，注册人可以向人民法院起诉。下述案例则是一个商标注册人维权成功的案例。

案例四：第4982344号" "商标（注册日：2009年4月14日）和第5785094号" "商标（注册日：2010年6月21日）

上述两枚商标的注册人是四川某公司，2012年商标局以该商标的图形与泰国的国旗近似，违反了《商标法》第十条第一款第二项的规定为理由，撤销了该商标的注册。后该商标的注册人收集大量的证据，经过复审、一审程序，最终上诉到北京市高级人民法院，维持了上述两枚商标的注册。[1]

通过上述案例我们可知商标局依职权主动宣告已注册商标无效的情况确实存在，但是其多发生于商标的注册申请违反绝对理由的情形，而违反相对理由的无效宣告则主要倚赖在先权利人的主动申请。即便是商标因为绝对理由被无效宣告了，注册人也可以寻找专业的代理机构进行相应的证据收集并对其进行救济，最终维护注册人的商标权益。

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