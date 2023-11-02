非洲知识产权组织OAPI（以下简称"非知"）由前法国殖民地中官方语言为法语的国家组成的地区性联盟，总部设在喀麦隆首都雅温得。目前，该组织成员国有喀麦隆、贝宁、布基纳法索、中非共和国、刚果、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、马里、毛里坦尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、赤道几内亚、科摩罗，共17个国家。





OAPI对商标保护实施和执行统一的立法，各成员国没有独立的商标注册体系，所以并不存在逐一国家注册的可能性，只能通过非知组织申请注册，OAPI颁发的商标注册证书自动在各成员国生效。

1注册申请流程

提交申请→受理→商标审查→公告（3个月）→核准注册→下发注册证书顺利注册的情况下，审查期限通常为10-14个月，如果遭遇官方审查意见或异议，时间会相应延长。



2商标注册所需资料



委托书申请书商标图样申请人名称和地址申请的类别及其指定的商品/服务项目



3商标有效期



非知商标自申请日起算，有效期为10年，每次续展有效期为10年，申请人可于到期前12个月申请续展，宽展期为6个月，若在宽展期内仍未提交续展申请，商标将无效。但是，若由于不可抗力因素导致申请人错过续展期限，可以在商标到期后2年内提交恢复商标申请。



4OAPI商标法修改



自2022年1月1日起，《班吉协定》的修订法案正式生效，商标业务的修订主要涉及以下几个方面：



修订项目 主要变化 可申请的商标种类 较改法前，额外增加了声音商标和视听商标。 类别规则 申请人可以在同一件注册申请中同时指定商品类别（1-34类）和服务类别（35-45类）。 申请官费调整 支付一份基础费用不能再涵盖3个类别的申请，从第二个类别起开始加收官费。比如，在改法之前，申请第（7，9）类与申请第（7，9，12）类的费用一致，但改法之后，申请人需要针对每个类别逐类支付官费。 商标审查 支持商标分割申请；在实质审查中增加对国际非专有名称和地理标志有关的显著性的审查，但仍然不做相对理由的审查。 商标公告期 官方在完成实质审查之后即会安排商标公告，异议期限由6个月缩短为3个月；对异议决定提出上诉的期限由3个月缩短至2个月。

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