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企业名称（CORPORATE NAME）是作为法人的公司或企业的名称，是一个企业区别于其他企业的文字符号。法人在以民事主体参与民事活动如签订合同、抵押货款时需要使用企业名称。并且，出于对企业名称的重视，企业对于企业名称的宣传、推广和维护付出了诸多努力。

如果涉嫌侵权的企业使用的企业名称与权利人的企业名称高度近似，经营的商品与权利人经营的商品相同或者近似，极易给消费者造成混淆的，若同时存在混淆其与权利人之间联系的意图，搭乘权利人的便车，获取不正当利益的，可能构成企业名称侵权。

鉴于企业名称必须经过核准登记才能取得，处理此类企业名称侵权行为，较为有效的方式是向行政管理部门发起企业名称投诉，及时制止侵权行为。

下文以中国大陆和中国香港为例，为大家介绍发起企业名称投诉的具体投诉过程。

一、中国大陆

关于针对中国大陆企业的名称投诉，根据《企业名称登记管理规定》，企业名称登记核准的审查区域以登记主管机关的辖区为原则。因此，在我国不同辖区同行业企业存在名称相同或近似的情形并不少见。

具体投诉过程如下：

权利人向为涉嫌侵权企业办理登记的企业登记机关申请，企业登记机关审查受理后，会通知涉嫌侵权企业，可以组织调解，调解不成的，企业登记机关在3个月内做出行政裁决。

投诉人可以提交关于所持有商标知名度的证据，包括但不限于地方性颁发的奖状和证书。如需要增加商标知名度，投诉人可以申请认证驰名商标或当地的知名商标。

同时，提交关于被投诉人实际经营活动等证据，证明其与投诉人经营范围一致，双方属于同一行业，业务市场相同，极易给消费者造成混淆。证据充分可以避免被认定为滥用投诉、恶意举报，避免因滥用投诉带来的法律风险。

获取充分证据可以通过前期的实地调查来确认目标是否有实际经营活动，并固定证据。

经过审查，企业登记机关依法认定企业名称应当停止使用的，企业应当自收到处理决定之日起30日内办理企业名称变更登记。名称变更前，由企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称。企业逾期未办理变更登记的，企业登记机关将其列入经营异常名录。

二、中国香港

关于针对中国香港企业的名称投诉，香港公司注册处是香港唯一行政主管部门。根据香港《公司条例》的规定，若公司使用的名称与注册在先的公司名称相同或相似，公司注册处处长有权在该公司以有关名称注册后的12个月内指示其更改名称。若该公司未在限期内按照指示更改企业名称，处长可以将其名称更改为公司注册编号。

具体投诉过程如下：

权利人可以将投诉书、证据等材料提交至香港公司登记处邮箱。注册处系统自动向投诉人发出确认收到电子邮件的函件，并安排专人处理投诉事宜。

企业提交材料时，注册处会要求发送PDF格式材料，拒绝接受带有电子链接的附件，即拒绝接受超大附件。投诉人可以选择多次发送材料，并注明附件数量。投诉人提交材料时附有超大链接时，注册处会通知投诉人重新发送PDF格式材料或指示投诉人选择提交原件材料至香港金钟道66号金钟道政府合署楼。投诉书依据通常包含《公司条例》第108条和109条，而注册处会依据投诉书内容进行审查。

提交的证据包括与公司名称相关的商标注册证书、宣传资料、媒体报道、行业排名、荣誉等。证据搜集范围不限于香港地区。提起投诉的时间限制是该涉嫌侵权的企业名称注册时间在12个月以内。

若注册处认为名称太过相似，会通知被投诉人进行答辩。投诉期间，注册处不会将投诉人相关信息告知被投诉人，也会要求投诉人补充证据材料，若投诉人证据材料不充分。

经过审核后，若注册处认为被投诉人企业名称太过相似，则指示被投诉人6个星期内变更企业名称。企业名称投诉过程整体大约需要三至四个月时间。若被投诉人逾期未变更其企业名称，则注册处会以统一社会信用代码代替其名称。

不论大陆或香港区域，若企业名称投诉未能有效维护权利人的企业名称，权利人还可以选择诉讼方式，向法院提起诉讼，维护自身合法权益。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.