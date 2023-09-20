ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

技术交底书是将创新技术形成专利文件的基本素材，是发明人记录发明构思的载体。是发明人与专利代理师之间的沟通的桥梁。技术交底书的撰写是形成专利申请文件的重要因素，下文将从专利代理师的视角浅谈技术交底书的撰写。

一、背景技术

有些技术交底书的模板中也称为现有技术，顾名思义此部分应写明现有技术的状况以及存在的问题。

那么检索出相关领域中已公开的专利文件列举在此部分是否就可以呢？

这是一种撰写方式，但这对代理师并不是很友好。因为代理师需要检索出已公开的专利，阅读理解整篇专利文献后才能了解现有技术所采用的技术手段和存在的问题，这无疑对代理师是一种考验。

那么对代理师友好的背景技术是该怎样撰写呢？

答案是越简单越好，简单的就像描述了今天吃了什么。举个例子：“今天中午我做了包子，放了三勺盐，盐放多了包子太咸”。这个例子中包含了场景“做午饭”，现有技术“放了三勺盐”，产生的问题“盐放多了包子馅太咸”。

技术交底书的背景技术部分应包含应用场景，简洁的现有技术描述和产生的技术问题。

二、技术方案

技术方案是整个创新技术的核心，清楚、完整的技术方案使代理师充分理解发明人的发明构思。技术方案需要结合具体的创新技术进行说明，下面从几个需要注意的部分进行说明：

1、专业术语/缩略词

在创新技术相关领域一般存在专业术语或缩略词。对于专业性较强的术语通常很难理解，通常情况下代理师会在网络上查找相关文件进行理解，但对于较难理解的专业术语还需要跟发明人沟通，这样影响代理师效率也会打扰发明人。如若在技术方案部分增加专业术语的解释说明可以减少不必要的沟通。对于有些缩略词会对应多种全称，如若在技术方案部分增加缩略词的全称，可以避免不必要的笔误。

2、产品形态

对于电学领域的创新技术，尤其是互联网相关领域的创新技术通常会涉及到人机交互。代理师通过可视化的描述，可以保护到创新技术的产品形态和人机交互的过程。

以游戏领域的创新技术为例，在撰写技术方案时，可以截图游戏画面，在截图中可以标识出人机交互过程中触控的按键，以及触控按键后产生的游戏效果。总之有产品形态的创新技术在撰写技术方案时，需注意人机交互过程以及呈现的效果。

3、技术侧

代理师在撰写专利申请文件时，是站在计算机后台的角度撰写。发明人在撰写技术交底书时如果站在后台角度，可以使代理师更好的理解技术方案。下面通过一个反例说明下如何站在后台角度撰写技术交底书。

例如：“算法的核心是自监督学习，可以通过自监督学习到潜在的特征，提高算法识别的准确性”，这句话使用了效果性的描述方式，而代理师更想直到的是后台实现自监督学习的具体步骤，通过自监督学习潜在特征的具体实现方式。

技术侧是发明创造的构思，通过流程图可以更好的体现构思的过程，也可以更直白的说明后台的处理流程。如若在技术交底书中画出流程图，并对流程图中的每个步骤进行说明，这样的技术交底书对代理师会很友好。

对应流程较为复杂的创新技术，很难通过文字进行描述的技术方案。可以通过举例的方式进行说明，通过简单举例说明A、B、C的处理流程，可以使代理人更深好的了解技术方案。

三、创新技术的保护点

此部分可以简单的说明创新技术中需要重点保护的发明点，这部分可以使代理师更明确的了解该创新技术重要的保护点，代理师在撰写专利文件时会重点阐述保护点，这会影响到专利文件的授权。

另外，还需要说明的一点是，在撰写技术交底书时，应尽量保持前后用词一致，避免代理师产生理解上的偏差。

综上，笔者站在代理师的视角浅析了下在撰写技术交底书时需要关注的几点内容。一篇对代理师友好的技术交底书可以让代理师更好的理解发明创造的内容，对专利文件的撰写以及专利授权都起着至关重要的作用。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.