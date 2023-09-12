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当企业在目标市场进行产品布局时，需要针对目标国家或区域内的风险专利进行排查，在排查的过程中，除了针对风险专利的技术方案进行相关性分析外，还需要针对其法律状态进行核查，以确定企业的产品相对与风险专利在目标市场实际的风险等级。

这其中，美国发明专利的法律状态，往往涉及较为复杂的保护期限的计算，具体地，可能涉及期末放弃、期限调整、申请日确定等情形，综合考虑以上各种因素，才能准确地计算出专利的保护期限，进而为风险排查提供基础。

本文针对美国发明专利的保护期限中较为特殊的计算情形进行举例说明，以期对企业提供一定的借鉴作用。

一、主要考量的因素



1、期末放弃（Terminal Disclaimer，简称TD）

美国专利法35 U.S.C. 253规定，专利权人可以针对专利做出"期末放弃"（Terminal Disclaimer）的声明，使得专利与声明中指定的专利的终止日相同。

2、期限调整（Patent Term Adjustment，简称PTA）

美国专利法35 U.S.C. 154（b）规定，在专利保护期限之外，给予因官方或非申请人原因造成的延误以补偿。

3、申请日的确定

美国专利法35 U.S.C. 154规定，发明专利可依据美国申请日或者最早申请日计算专利保护期限；具体而言：

①继续申请、分案申请或部分继续申请享有在先申请的申请日，其专利保护期限从在先申请的申请日起算；

②基于巴黎公约优先权在美国提交的发明专利申请、基于其他国家优先权在美国提交的PCT国际申请、要求临时申请的优先权的正式申请，其专利保护期限从美国申请日起算；

③享有美国国内在先申请的申请日或者指定美国的在先国际专利申请的申请日作为优先权的PCT国际申请，其专利保护期限是从上述申请日起算；

④临时申请直接转为正式申请，其专利保护期限是从临时申请的申请日起算。

4、更正书（Certificate of correction，简称CC）

美国专利法35 U.S.C. 255规定，专利权人可以针对自身的错误在专利证书中进行更正，更正的内容可能涉及在先申请日、优先权，此类更正可能会影响申请日的确定。

其他的，美国专利法35 U.S.C. 156规定了涉及药物、医疗器械等的专利保护期限延长，由于涉及到特定领域，本文不作重点介绍。

二、专利保护期限计算示例

由于目标专利是否含有期末放弃书，会直接影响其保护期限计算的选用标准，因此在具体计算时，需要区分两大类的美国专利：目标专利含有期末放弃书、目标专利不含有期末放弃书。

目标专利含有期末放弃书

例1：计算目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）的保护期限

目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）著录项信息如下：

图1.1 US8298388B2（申请号12/557,377）的著录项

得知目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）具有多个在先申请，目标专利与在先申请之间的相互关系如下：

图1.2 US8298388B2（申请号12/557,377）与在先申请的相互关系

查询目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）的期末放弃书：

图1.3 US8298388B2（申请号12/557,377）的期末放弃书

得知目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）的保护期限与在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）同时到期。

经查询，目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）无更正书，因此，其与在先申请的相互关系没有变化。

因此以下针对在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）计算其保护期限，该保护期限即为目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）的保护期限。具体如下：

继续查询在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）的著录项信息，以确定其申请日：

图1.4 US6676816B2（申请号10/143,300）著录项

在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）要求了临时申请（申请号60/290,537）的优先权，因此，在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）的申请日为05/09/2002。

同时，查询在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）更正书情况：

图1.5 US6676816B2（申请号10/143,300）的更正书

在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）的更正书中没有针对申请日进行更正，因此，结合以上信息，在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）的申请日为05/09/2002。

接着查询在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）的期限调整：

图1.6 US6676816B2（申请号10/143,300）的期限调整

结合申请日及期限调整信息，在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）的保护期限届满日为：2002年5月9日+20年+0天=2022年5月9日，由于目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）声明了与在先申请US6676816B2（申请号10/143,300）一起届满，因此，目标专利US8298388B2（申请号12/557,377）的保护期限届满日为2022年5月9日。

例2：计算目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）的保护期限

目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）著录项信息如下：

图2.1 US10154807B2（申请号15/716,998）的著录项

目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）具有多个在先申请，目标专利与在先申请之间的相互关系如下：

图2.2 US10154807B2（申请号15/716,998）与在先申请的相互关系

查询目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）的期末放弃书：

图2.3 US10154807B2（申请号15/716,998）的期末放弃书

得知目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）的保护期限与在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）同时到期；

经查询，目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）无更正书，因此，其与在先申请的相互关系没有变化。

继续查询，在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）不含有期末放弃书，因此，以下针对在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）计算其保护期限，该保护期限即为目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）的保护期限。具体如下：

继续查询在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）的著录项信息，以确定其申请日：

图2.4 US9801574B2（申请号14/875,539）的著录项

经查询，在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）无更正书，因此，其与在先申请的相互关系没有变化。

图2.2 US9801574B2（申请号14/875,539）与在先申请的相互关系

由于在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）是最早在先申请US7226978B2（申请号10/153,356）的分案申请及继续申请的在后申请。因此，在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）的申请日和最早在先申请US7226978B2（申请号10/153,356）的申请日相同。

同时，查询最早在先申请US7226978B2（申请号10/153,356）的更正书情况：

图2.5 US7226978B2（申请号10/153,356）的更正书1

图2.6 US7226978B2（申请号10/153,356）的更正书2

最早在先申请US7226978B2（申请号10/153,356）的更正书中没有针对申请日进行更正，因此，结合以上信息，最早在先申请US7226978B2（申请号10/153,356）的申请日为05/22/2002，因此在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）保护期限的起算日为05/22/2002。

接着查询在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）的期限调整：

图2.7 US9801574B2（申请号14/875,539）的期限调整

结合申请日及期限调整信息，在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）的保护期限届满日为：2002年5月22日+20年+205天=2022年12月13日，由于目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）声明了与在先申请US9801574B2（申请号14/875,539）一起届满，因此，目标专利US10154807B2（申请号15/716,998）的保护期限届满日为2022年12月13日。

目标专利不含有期末放弃书

例3：计算目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）的保护期限

目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）著录项信息如下：

图3.1 US9931067B2（申请号15/264,577）的著录项

目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）具有多个在先申请，目标专利与在先申请之间的相互关系如下：

图3.2 US9931067B2（申请号15/264,577）与在先申请的相互关系

经查询，目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）不含有期末放弃书，因此计算目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）自身的保护期限即可。

经查询，目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）无更正书，因此，其与在先申请的相互关系没有变化；又由于目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）是在先申请US6862465B2（申请号09/916,858）的继续申请的在后申请，因此，目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）的保护期限的起算日为在先申请US6862465B2（申请号09/916,858）的申请日，即07/27/2001。

进一步核对在先申请US6862465B2（申请号09/916,858）的更正书：

图3.3 US6862465B2（申请号09/916,858）的更正书

在先申请US6862465B2（申请号09/916,858）的更正书中没有针对申请日进行更正。

因此，结合以上信息，在先申请US6862465B2（申请号09/916,858）的申请日为07/27/2001，因此目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）保护期限的起算日为07/27/2001。

接着查询目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）的期限调整：

图3.4 US9931067B2（申请号15/264,577）的期限调整

结合申请日及期限调整信息，目标专利US9931067B2（申请号15/264,577）的保护期限届满日为：2001年7月27日+20年+0天=2021年7月27日。

以上，通过对美国发明专利的保护期限计算涉及到的主要情形的举例说明，可以加强企业对美国发明专利的保护期限的认识，在风险排查时，可以更好帮助企业识别潜在风险专利，从而可以提前做好应对准备。

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