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商业秘密是一种极为重要且特殊的知识产权，由于它本身的特性，其产生、保护、侵权等问题相较其他类型知识产权而言轨迹更为难寻。笔者基于自身在商业秘密领域的企业法律服务经验，以及所在团队在近期举办的市场活动中收集到的企业反馈，就商业秘密的热点和疑难问题做集中解答与建议，提供对包括企业法务在内的各方相关人员实践性强的分享。

本商业秘密系列分为四部分：（一）基本原理（二）限制性条款（三）诉讼（四）保护与管理。 本篇（三）诉讼的解答将重点涵盖证据证明、损害赔偿、诉讼费用等方面。

Q1

证据和证明问题

1）取证难

在技术秘密形成的时候对其进行公证对保护技术秘密有帮助吗？具体应该怎么做？对技术秘密进行公证是否对公司来说会有很多不确定性？如果一审打出的话，这个技术秘密是否已经公开了？

公证从证据收集角度来说对于确定商业秘密是有帮助的，可以对商业秘密的载体（合同、图纸等）进行公证，也可以考虑对有关商业秘密的产品进行公证封存。公证员对公证的内容负有保密的法定义务，一般不会出现泄露的情形。

2）举证难

员工离职所引发的商业秘密泄露胜诉率很低，如何克服举证困难的困境？刑事案件在报案阶段一定要做鉴定吗？

举证的难题根据不同的案情可以想办法去克服，上面也列举了多种调查方法。目前多数公安机关一般会要求对商业秘密进行鉴定。

3）证明难

侵权是否需要满足主观状态以及如何证明，作为原告，需要自己举证证明他确实做到一定明知应知的程度吗？还是说从事实层面举证对方很短的时间跟我研发了相似的产品，然后明知应知是对方需要证明的？

为了解决证明难的问题，法律采取了举证责任倒置的方法，即如果原告证明被告有接触原告商业秘密的途径与可能性的，这时举证责任就转移到了被告，被告应举证证明其产品的技术非来源于原告，如果被告举证不能，则法律推定被告使用了原告的商业秘密。

Q2

损害赔偿问题

合理许可费用能不能直接在民事案件里作为损失主张？如果能做附带民事诉讼的话，附带民事诉讼所主张的赔偿金额会先于罚金吗？

合理的许可费用是确定商业秘密赔偿标准的方法之一，可以在商业秘密侵权案件中主张使用。法律规定民事赔偿应优于罚金。

Q3

诉讼费用问题

鉴定相关：事前鉴定的费用在刑事案件中会获得支持吗？或者说有被认为是一个维权费用吗？

公证相关：在技术秘密形成的时候对其进行公证的预算大概是多少？

实务中合理费用主要包括律师费、公证费等，一般是不包括鉴定费用的。公证费主要根据公证的内容确定，通常都是几千元左右。

往期回顾

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