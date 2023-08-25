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引言

意大利（Italy)，全称意大利共和国，国土面积约为3.01万平方公里，人口6040万。意大利是欧洲民族及文化的摇篮，曾孕育出罗马文化及伊特拉斯坎文明。意大利四分之三的能源供给和主要工业原料依赖国外进口，而产品的1/3以上供出口。中小企业在意经济中占有重要地位，在制革、制鞋、服装、纺织、家具、厨房设备、瓷砖、丝绸、首饰、酿酒、大理石开采及机械工业等领域有较大优势，具有专业化程度高、适应能力强、产品出口比例大等特点。

中国是意大利第四大贸易伙伴，亚洲第一大贸易伙伴，意大利是中国在欧盟的第四大贸易伙伴。

近年来，中国申请人向意大利申请专利数量激增，特别是在工业品外观设计领域。今天我们就来了解一下意大利的专利制度。

一、专利类型

类比于中国专利的分类，我们在这里将意大利的专利类型分为：发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。具体如下：

发明专利

意大利规定，所有技术领域的任何发明，无论是新产品还是新方法，均可获得专利。但对于人类或动物的诊断和治疗方法，植物品种或繁殖动物或植物的主要生物方法，不授予专利权。

实用新型

意大利实用新型对于新颖性和创造性的要求只会进行初步的形式审查，而不是通过检索相关技术来审查。因此一般只要符合形式条件，基本上都能获得授权。

外观专利

意大利外观设计专利与我国申请制度基本类似，只需对申请文件进行形式审查，并对保护客体进行核查，查看是否属于意大利外观设计的保护对象。经过补正后符合要求的申请都将被授予意大利外观专利。

意大利外观设计包括设计或者造型。外观设计保护产品外观中的美学或装饰元素，而不保护技术功能。任何工业或手工业产品整体或部分的外观，比如线条、轮廓、颜色、形状、表面结构、产品本身或其装饰的材料，均可注册。

二、申请途径

中国申请人向意大利申请专利的途径：

巴黎公约、PCT途径进入意大利国家阶段、PCT途径进入EPO获得授权在意大利生效、直接申请。

具体地说，

1.发明专利

①通过专利PCT国际申请进入欧洲专利局（EPO）或者直接向欧洲专利局（EPO）申请欧洲专利，在欧洲专利局（EPO）授权后可以在意大利生效；

②通过专利PCT国际申请或者直接向意大利专利商标局（UIBM）申请获得意大利专利。

2.实用新型专利

直接向UIBM申请获得意大利实用新型专利。

3.外观设计专利

①直接向UIBM申请注册意大利外观设计；

②向欧盟知识产权局申请注册共同体外观设计（RCD) , RCD自动在意大利具有效力。

三、专利审查

审查单位

意大利经济发展部（Ministero dello Sviluppo Economico)下设的专利商标局（Ufficioltaliano Brevetti e Marchi, UIBM)负责授予和管理意大利专利。关于专利的涵义，UIBM特别强调，专利并不是给予权利人“使用的自由或使用其所覆盖技术的权利”，而仅仅是排除他人使用相同技术的权利。意大利专利商标局（UIBM)肩负打击侵权假冒及保护知识产权两项主要职责。UIBM在保护知识产权方面的主要工作包括：授予专利权、商标权及外观设计权，提供相关的申请和管理服务；为获取及利用知识产权提供一揽子财政救济措施；提高意大利企业、大学及研究机构的知识产权保护意识；参与欧盟和国际上旨在促进和推广知识产权应用的项目和举措。

提交申请

1) 期限要求：UIBM接受优先权恢复。自2020年7月起，PCT申请可以自优先权日/国际申请日30个月直接进入意大利国家阶段，不必经过欧洲生效。

2) 可通过在线提交专利申请。

3) 可以任何语言提交申请，但自申请日起2个月内必须补交意大利语译文。优先权文件不是意大利语的，需要提供优先权文本的意大利语译文。

4) 提交申请并缴纳费用：申请文件包括申请书、发明或实用新型的名称、摘要、说明书、权利要求书、附图(如有）、税务局的缴税证明、优先权文件（如有）等。一次申请只能针对一项发明或实用新型，同时申请多项专利的，可将其他项发明或实用新型另行提交申请，好处是可以享有最早申请的申请日为优先权日。申请人可以将一项发明同时申请发明专利和实用新型专利，由UIBM确定最终授予哪种专利。发明专利申请和实用新型专利申请可以相互转换。申请可以提交至意大利任何一个商会（转交）或直接寄至UIBM。

获得专利的发明须满足以下条件

授予工业发明（属于产品发明和方法发明及其改进）专利的条件，授予实用新型（属于能够让通常使用的机器及其零部件、仪器、工具或物品有效运行或使用应用更加便利的新模型，属于工业产品）专利的条件，分别如下：

新颖性：在申请日（包括优先权日）之前未被披露（在世界范围内未被公众获得），即具有新颖性。

创造性或独创性：在申请日（包括优先权日）之前，对于相关技术领域的一般技术人员来说并非显而易见，即具有创造性（“工业发明专利”的创造性）；具有独创性（“实用新型专利”的独创性）。

实用性：能够被工业化生产，可以在任何行业中使用或生产，包括农业（“工业发明专利”的实用性）；具有特定的有效性或使用应用上的便利性（“实用新型专利”的实用性）。

充分披露：使得相关技术领域一般技术人员能够实施。

合法性：即不违反公共秩序或普遍接受的道德原则。

属于不能授予专利的客体，包括：

-数学或科学发现或理论；

-思想活动、游戏或经营的计划、原则或方法；

-计算机软件（但使用软件来解决具体问题的发明可以）；

-信息展示；

-动植物品种；

-治疗或手术的方法；

-人体或其组成部分以及基因序列；

-有损于人类尊严；

-使用人体干细胞或胚胎细胞的方法。

新颖性检索

从2008年起，根据UIBM与EPO签署的协议，所有未要求优先权（意大利专利申请 为首次申请）的发明专利申请将获得一份由EPO制作的检索报告和可专利性报告。申请人可据此对其专利申请文件进行修改并向UIBM作出答复。

公开

专利申请提交90天后，申请人可以申请将专利申请公开，申请人未提出申请的，申请将在申请日（包括优先权日）起18个月后公开。

审查

专利申请公布后，基于EPO的检索结果以及申请人的答复意见，UIBM对进行新颖性检索的发明作出是否授予发明专利的决定；如果发明专利申请要求了外国优先权，则UIBM在进行初步审查后就作出是否授权的决定；如果是实用新型专利申请，则UIBM也会在进行初步审查后就作出是否授权的决定。

不服UIBM驳回决定的，上诉至UIBM复审委员会（Commissione deiRicorsi)。不服该委员会的决定，还可以上诉至意大利最高上诉法院（Corte di Cassazione)。

四、专利授权及授权后程序

授权

一般来说，意大利专利的审查授权平均时间如下：

意大利发明专利授权时间：约3-4年；

意大利实用新型授权时间：约1-2年；

意大利外观专利授权时间：约6-8个月。

UIBM决定授权的，将发给申请人授权证书。授权发明专利有效期为20年，授权实用新型专利有效期10年，从专利申请日起算，但应当按时缴纳专利维持费。专利申请自公开之日起有效，如果申请人想要其专利申请对某人生效，则其可以将专利申请的事实告知该人，这样专利申请将从通知该人起对该人生效。

意大利外观设计专利申请制度与我国基本类似，只需对申请文件进行形式审查，申请到授权时间大概需要一年半。申请之日起自动保护5年，可续展4次，每次5年，最长不超过25年。

总之，意大利的专利保护期限如下：

① 意大利发明专利：自申请日起20年，

② 意大利实用新型：自申请日起10年，

③ 意大利外设设计：自申请日起25年。

补充保护证书制度（Supplementary Protection Certificate, SPC)

意大利作为欧盟成员，可以享受欧盟的专利补充保护证书制度，以补偿新药品在开发和审批过程中所没有享受到的市场垄断权。SPC保护期最长5年。

专利实施

意大利法律规定，专利必须在授权之日起3年内实施，而且实施推迟不得超过连续3年。至少一项实施行为必须在意大利境内发生。否则，UIBM可能发布强制许可，甚至撤销专利授权。

保护措施

对于专利侵权，当事人可以提起民事诉讼解决。意大利还规定有专利犯罪，大部分犯罪都由检察官提起公诉。意大利海关也会对侵犯专利产品的进口采取执法措施。

五、意大利专利申请的特点

1.申请人可将一项发明同时申请发明和实用新型，由UIBM决定最终授予哪种专利。在答复可专利性的审查意见时，申请人可提出将发明转换为实用新型的请求，并可随即获得授权。

2. 意大利外观设计包括设计（二维）或造型（三维）。外观设计保护产品外观中的美学或装饰元素，而不保护技术功能。任何工业或手工业产品整体或部分的外观，比如线条、轮廓、颜色、形状、表面结构、产品本身或其装饰的材料，均可注册。符合条件的外观设计还可获得欧盟未注册外观设计、版权、商标和不正当竞争保护。

3.意大利外观设计有1年的不丧失性新颖性的宽限期，在申请日（包括优先权日）之前1 年内，外观设计人自己公开、他人未经外观设计人同意滥用、基于明确或隐含的保密承诺而对第三方公开等不影响专利申请的新颖性。

4.意大利刑法规定了外观设计相关的犯罪，意大利海关和警察可依法采取外观设计执法措施。

结语

总体来说，意大利专利政策申请程序较为便捷，审查制度较为宽松，授权率较高。

后续我们会持续跟踪关注意大利专利制度和实践方面的进展，以后有机会再与大家分享探讨。不足之处，欢迎各位同行指正。

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