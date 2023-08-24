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China: 项目案件的专利撰写及申请的策略探讨

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本文旨在探讨项目案件的专利撰写及申请策略，根据实践，通过对项目案件进行分类和分析，将项目案件归纳为两大类：产品拆分和技术拆分，针对上述两大类项目案件提出了一些相应的专利撰写及申请策略建议。

一、项目案件的分类

项目案件是指企业专门为某一特定项目而进行的专利申请，这些专利申请通常涉及特定领域的技术和知识，并与特定项目的目标和需求紧密相关。

上述专利申请可能涵盖发明、实用新型和外观设计等不同类型，旨在保护项目的技术创新和商业利益。通过进行专利申请，申请人可以有针对性地对项目相关的发明创造进行全面保护，围绕项目申请多个相关专利可以形成一个更强大的专利组合，从而使项目的技术创新和商业利益得到保障。

根据笔者的实务经验，在专利挖掘过程中，将项目案件分为两大类：

（1）产品拆分：主要包括整机拆分项目案件，即可以将整个装置拆分成多个单独的模块进行保护的项目案件，例如将自行车拆分成车架、车轮、座椅、变速器等模块进行保护；

（2）技术拆分：主要包括解决同一技术问题的项目案件以及围绕核心技术点-多角度布局的项目案件。

解决同一技术问题的项目案件包括多个技术方案不同的专利申请，所有专利申请均能够解决同一个技术问题，例如为了解决自行车的挡泥板的挡泥效果差的技术问题，设计多种不同结构的挡泥板来解决上述问题；

围绕核心技术点-多角度布局的项目案件具有一个核心技术点，多个部件/结构围绕该核心技术点进行了改进，因此需要在每件专利申请中均体现核心技术点的前提下，对上述部件/结构进行保护，例如重新设计了一款自行车变速器，从变速器的传动结构、传动比、装配结构等方面布局多件专利申请。

下面将针对两大类项目案件，从专利撰写和申请策略两个方面进行探讨。

二、产品拆分专利撰写

整机拆分项目案件的撰写

（1）确定将整机拆分为哪几个大模块，可以从以下几个方面入手：

结构层次：可以根据整机的结构层次进行划分。例如，在一个大型机械装置中，可以将其划分为总体结构、主要部件、次要部件等不同的层次；

功能单元：可以根据整机的功能单元进行划分。例如，在一台电视机中，可以将其划分为电源模块、信号处理模块、显示模块等不同的功能单元；

物理性质：可以根据装置部件的物理性质进行划分。例如，在一个机械部件中，可以按各部件的硬度将其划分为不同的层次；

制造过程：可以根据整机的制造过程进行划分。例如，在机械领域中，可以将一个装置的制造流程划分为生产、装配、测试等不同的制造过程。

（2）考虑替代方案，可以从以下几个方面入手：

结构替代方案：从结构上进行替代，即改变或重新设计原专利申请保护的结构，来达到同样或类似的功能；

材料替代方案：寻找可以替代原专利申请中保护的特定材料或组合材料的其他材料，并考虑它们的性能是否符合要求；

工艺替代方案：寻找可以替代原专利申请中保护的特定工艺或制造方法的其他工艺或制造方法，并考虑它们的成本、效率和可行性。

以自行车为例，若自行车属于整机拆分项目案件，则可以将自行车拆分为：车架、车轮、座椅、变速器等至少四件专利申请进行保护。简化来说，可以将车架、车轮、座椅、变速器四个模块分为四件专利申请进行申报，每件专利申请分别保护各自对应的模块。为了实现自行车整体的保护，还可以申报一件以自行车为核心的总体结构专利申请，该总体结构专利申请包括车架、车轮、座椅、变速器四个模块。需要注意的是，由于总体结构专利申请的技术方案包括上述四件专利申请的技术方案，因此要注意该专利申请的保护范围与上述四件专利申请的保护范围进行区分。

三、技术拆分专利撰写

1、解决同一技术问题的项目案件的撰写

针对解决同一技术问题的项目案件，每个专利申请的技术方案所要解决的技术问题大体都是相同的，与整机拆分项目案件的区别仅在于解决技术问题的技术方案不同。

（1）由于每个专利申请的技术方案所要解决的技术问题是相同的，因此每个专利申请的技术方案所对应的技术效果也是相似的，所以可以首先确定如何撰写核心发明点的技术效果，使得技术效果与技术问题相对应，并尽可能详细地描述技术效果（技术特征+技术效果的详细推导），然后再应用于每个专利申请的撰写中；

（2）各件专利申请之间需要注意进行保护范围的区分，避免出现两件专利申请的保护范围相同的情况，尤其是专利申请1的独权+从权的保护范围与专利申请2的独权或（独权+从权）的保护范围相同。

为了避免出现上述问题，可以借助思维导图的方式，将各件专利申请的简版布局进行比较，帮助理清思路。

以自行车为例，若自行车属于解决同一技术问题的项目案件，例如该项目案件所要解决的技术问题是自行车的挡泥板的挡泥效果差，技术方案是设计多种不同结构的挡泥板来解决上述问题。

多种不同结构的挡泥板分别对应多件专利申请，多件专利申请的独立权利要求1均能够解决自行车的挡泥板的挡泥效果差的技术问题，因此可以在多件专利申请中先挑选一件企业可能实际应用的专利申请进行撰写，并尽可能详细地描述独立权利要求1的技术方案如何解决挡泥效果差的技术问题，包括但不限于技术效果的详细推导、有益效果的展开描述。

在撰写其余专利申请的过程中，由于这些专利申请的技术方案所要解决的技术问题都是自行车的挡泥板的挡泥效果差，因此这些专利申请的技术方案所对应的技术效果也是相似的，所以可以参照之前已完成的专利申请进行技术效果的撰写，并根据各自的技术方案所独有的特征进行适应性修改及细化，既能够保证每件专利申请都可以清楚完整地解释技术各自对应的技术方案，还能够提升撰写效率，尽早进行专利申请。

2、围绕核心技术点-多角度布局的项目案件的撰写

对于整机拆分项目案件来说，由于多个单独的模块之间的关联性较低，在针对每个模块进行撰写的过程中，一般可以考虑无需将核心技术点在多件专利申请之间进行交叉保护。但是对于围绕核心技术点-多角度布局的项目案件而言，则需要注意在每件专利申请的布局中均需体现核心技术点。

（1）撰写前确认项目案件的核心技术点，最好和专利工程师提前进行确认，并沟通每件专利申请的侧重点；

（2）核心技术点的技术效果在整个项目案件中的各件专利申请中均相似，因此可以首先确定如何撰写核心发明点的技术效果，尽可能详细地描述技术效果（技术特征+技术效果的详细推导），然后再应用于各件专利申请的撰写中；

（3）各件专利申请之间注意进行保护范围的区分，避免出现两件或多件专利申请的保护范围相同/实质相同的情况。

以自行车为例，若自行车属于围绕核心技术点-多角度布局的项目案件，例如重新设计了一款自行车变速器，以变速器的传动结构为核心技术点，从传动结构、传动比、装配结构以及变速器的整体结构四个方面布局四件专利申请。上述四件专利申请均涉及到传动结构，因为传动比是基于传动结构实现的，装配结构也涉及到传动结构的具体部件，变速器的整体结构更是与传动结构紧密相关，因此上述四件专利申请在撰写权利要求书时均需体现传动结构。也就是上面提到的每件专利申请的布局中均需体现核心技术点。因此可以首先确定如何撰写传动结构（核心发明点）的技术效果，尽可能详细地描述传动结构的技术效果（技术特征+技术效果的详细推导），然后再应用于传动比、装配结构以及整体结构的专利申请的撰写中。

需要说明的是，围绕核心技术点-多角度布局的项目案件相比于解决同一技术问题的项目案件更容易出现保护范围相同的情况，因此需要额外留意。

例如，由于上述四件专利申请在撰写权利要求书时均需体现传动结构，因此可能存在两件/多件专利申请的保护范围相同的情况，尤其是专利申请1的独权+从权的保护范围与专利申请2的独权+从权的保护范围相同。此时可以借助思维导图的方式进行检查：将上述四件专利申请的简版独立权利要求1+从权，分别形成思维导图的方式，然后将上述四件专利申请进行两两比对，检查是否存在保护范围相同的情况。

四、申请策略相关

产品有上市计划的话，项目案件可以先保护产品外部结构，后续再保护产品内部结构，或者，先提交发明点相关的专利申请，后提交进一步完善细节的专利申请，目的在于争取尽可能早的申请日。

需要注意的是先提交的专利申请不要影响后续提交专利申请的新颖性和创造性，主要包括文字记载的内容、附图公开的内容，尤其是附图公开的内容，推荐的处理方式为：采用删除后续提交专利申请的对应结构，或者先提交的专利申请采用局部示意图。

例如如上举例，拟提交以自行车为核心的总体结构专利申请，则建议该专利申请与其包括的车架、车轮、座椅、变速器等模块中最后提交的模块申请同时提交，且早于其他模块电请的公开日之前，以避免各模块的申请影响后续提交的总体结构申请的新颖性和创造性。

（1）针对产品拆分：整机拆分项目案件部件的模块之间关联性如果较低，可以采用分批递交的方式；

（2）针对技术拆分：

由于解决同一技术问题的项目案件，每个专利申请的技术方案所要解决的技术问题大致都是相同的，专利申请的相关性较高，因此最好采用同日递交的方式；

由于围绕核心技术点-多角度布局的项目案件，每件专利申请布局中均会体现核心技术点，各件专利申请之间的相关性较高，因此最好采用同日递交的方式。

五、项目案件的处理启示

（1）确定策略：在项目案件申请撰写之前，需要制定明确的策略。这包括确定哪些方面需要保护，以及如何保护这些方面，从而确定项目案件可以归属于哪一类，这样可以根据项目案件类型针对性地选择撰写方式及申请策略；

（2）确定申请顺序：在申请项目案件时，根据项目案件的类别，考虑采用分批递交的方式，还是采用同日递交的方式；

（3）注意专利申请的保护范围：在申请项目案件时，需要确保各件专利申请的保护范围不重叠，同时又能够相互补充，这可以帮助确保专利组合的完整性和有效性。

综合本文的研究和探讨，提出以下建议：针对不同类型的项目案件，企业应该采用不同的专利撰写及申请策略，并充分考虑专利的质量和范围，以确保专利的实用性和商业价值。在此过程中，企业需要与专利代理机构密切合作，共同制定专利撰写及申请策略，以确保专利的有效性和保护范围。

最后，笔者希望通过本文的研究和探讨，能够为企业制定更为有效的专利撰写及申请策略提供参考，以提高项目案件的商业价值和竞争力。同时，也希望本文的研究能够促进专利撰写及申请策略领域的探索和创新。

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