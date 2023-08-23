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China: 知的財産権代理業者の能力向上、国家知識産権局が新たな取り組み展開

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今年4月に発表された「2023年知的財産権代理業者の専門能力向上行動計画」を受け、国家知識産権局（CNIPA）は、代理人の専門能力の向上を目指す一連の活動を展開している。中華全国専利代理師協会、中華商標協会などの関連団体と連携し、業界の課題や改善点を念頭に、より質の高いサービス提供につなげる取り組みを進めているという。

CNIPAは、特許および商標代理の研修活動を強化してきた結果、20回の研修クラスを開催し、合計で約1万人の参加者を迎えるなどの実績を上げている。専利代理師（弁理士）と裁判官の交流を図る会も設けられ、専門家間の意見交換や経験の共有が行われている。商標関連の人材バンク設立を視野に入れた、商標代理能力の評価活動も進行中だという。

さらに、業界のニーズに応じて「専利代理サービス指導基準」の改訂作業を急ピッチで進めており、これによって専利代理サービスの質を高めるとともに、業務内容の拡充も計画されている。

CNIPAは、今後も知的財産権代理業者の専門的能力の向上を更に進め、業界の発展と品質向上を強力にバックアップする方針を示している。

出所：国家知識産権局Wechat公式アカウント

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