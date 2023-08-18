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墨西哥是拉丁美洲最大的经济体之一，其丰富的资源、庞大的市场以及其逐步完善的法律体系，使得墨西哥成为全球企业拓展业务的重要目的地。特别是在知识产权保护领域，墨西哥的改革步伐丝毫未减。2020年11月5日，《联邦工业产权保护法》正式实施，这一全新的法律代替了1991年的《发展和工业产权法》，更好地适应了现代化的知识产权保护需要。

该法律的制定充分考虑并融入了《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）和《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）的相关规定，体现了墨西哥对知识产权保护的高度重视和承诺。在这一法律下，墨西哥的专利制度也发生了深远的变化，为专利申请、审查、保护等提供了更加明确和细致的规定。

如何在墨西哥有效地维护企业的专利权，实现技术创新的保护，仍然是许多中国企业在“走出去”过程中所面临的重大问题。本文将尝试探讨墨西哥的专利制度，包括专利申请流程、专利权的无效程序、专利侵权的法律责任以及专利权的维权途径等，以期为中国企业在墨西哥保护其创新技术提供参考。

一、墨西哥知识产权概述

1.1墨西哥知识产权法律体系

墨西哥的知识产权法律体系中，包含了诸多受法律保护的对象。这些对象涵盖了从发明专利、实用新型、外观设计，到商业秘密、商标、著作权，以及广告和商业名称、原产地名称和地理标志，乃至集成电路布图设计等。此外，墨西哥有两部主要的知识产权保护法律，《联邦工业产权保护法》和《著作权法》。

《联邦工业产权保护法》（Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial）在2020年11月5日实施，该法律的颁布是为了响应《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA）和《全面且进步的跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）。该新法废止并取代了墨西哥《工业产权法》（Ley de la Propiedad Industrial），并于2020年7月1日在《联邦官方公报》（Diario Oficial de la Federación）上发布。它对从发明、实用新型、外观设计，到集成电路布图设计、商业秘密、商标，以及广告和商业名称、原产地名称和地理标志的保护，均做出了详细规定。同时，《联邦工业产权保护法》还对墨西哥知识产权行政行为程序的启动方式、具体流程以及工业产权局（IMPI）的职权进行了明确，并设定了知识产权侵权行为的种类、处罚措施以及构成犯罪的行为方式。

墨西哥《著作权法》则主要规定了著作权人享有的权利、著作权保护的客体以及著作权登记的办理等事项。对于获得知识产权权利的权利人，如果在墨西哥遭遇侵犯其合法权益的行为，他们可以选择行政救济和司法救济等方式，来维护自身的合法权益。

1.2墨西哥知识产权保护的实施与监管机构

墨西哥的知识产权主管部门主要由墨西哥工业产权局（Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial，IMPI）和墨西哥国家版权局（Instituto Nacional del Derecho De Autor，INDAUTOR）组成。

IMPI的主要职责包括处理发明专利、实用新型、外观设计、商标、地理标志、集成电路布图设计等申请的接受、授权和注册工作，管理相关权利的无效、撤销、终止等情况，并就《联邦工业产权保护法》的执行过程中可能产生的问题作出行政裁决。此外，IMPI还负责对涉嫌侵权行为进行调查和处罚，并根据个人、联邦检察官办公室或其他司法或行政部门的请求作出技术裁决。

INDAUTOR则是墨西哥联邦政府文化秘书处的内设部门，主要负责著作权登记的管理工作，以及对著作权侵权、贸易违规等行为的裁决和处罚。

二、专利的种类及其申请流程

专利的核心目的是保护和推动创新，为专利人提供一段时间限定的独家垄断权，这是通过发明专利、实用新型专利和外观设计专利来实现的。

本部分将深入讨论这三种专利的申请流程。

2.1 发明专利

发明专利在法律上被定义为能将自然界中存在的物质或能量转化为满足人类需要的实际应用。墨西哥的《联邦工业产权保护法》清楚地指出了哪些创新不能被视为专利发明（下文详述）。只有新颖、创造性和适于工业应用的发明，才可以被授予专利权，保护期限为申请日起的20年，不可续期。

申请发明专利的过程包括以下步骤：

提交申请：发明人或其权利继承人需向IMPI提交一份符合规定的申请文件，申请语言为西班牙语。申请文件应包括申请人的姓名、发明的名称等信息，以及发明的详细说明、摘要和必要的图表等。 形式审查：IMPI会对申请材料进行形式审查，检查文件是否完整并符合格式要求。如果有遗漏或不足之处，IMPI会发出通知，要求申请人在两个月内进行补充或修改。 公开：经过形式审查并通过后，申请将在提交日期后的18个月被公开。 实质审查：公开后，IMPI将根据申请人的请求进行实质审查，确定发明是否满足专利授权的条件。 授权：如果发明满足授权条件，IMPI将向申请人发出授权通知书，申请人需要在收到通知后两个月内缴纳相关费用。

此外，申请人可以通过专利审查高速通道（PPH）项目基于在指定国家或地区的审查结果加快在IMPI的审查过程，这些国家或者地区目前包括奥地利、加拿大、哥伦比亚、智利、中国、欧盟、日本、韩国、美国、秘鲁、葡萄牙、新加坡等。

与已经废止的《工业产权法》相比，《联邦工业产权保护法》在如下方面有所增改：

新用途：只要其用途是新的，任何包含在现有技术中的物质、组分或组合物的该用途都允许获得专利。 非专利性：一些发明不能获得专利，例如：1）商业开发违反公共秩序或任何法律规定的发明，包括那些为了保护个体、动物或植物的健康或生命，或避免对环境造成严重破坏而阻止其开发的；2）植物品种和动物品种，除微生物外；3）获得植物或动物或其产品的基本生物程序；4）对人体或动物身体的外科或治疗方法，以及对它们应用的诊断方法；以及5）人体在其构成和发展的不同状态，以及对其元素之一的简单发现，包括基因的全部或部分序列。 重复授权：如果同一发明已经获得专利，则不能为该发明再次获得专利。这是为了防止同一发明获得过多的专利保护。 Bolar 例外：Bolar 条款允许第三方使用、制造、销售或进口有效专利的产品，仅用于生成获得人用药物卫生注册所需的试验测试、信息和生产。这是为了确保公众能够获得安全有效的药物。 分案申请：分案申请是指从一个现有专利申请中分离出一个新的专利申请。这可以用于保护一个发明的不同方面或变体。 补充证书：如果 IMPI 在发放专利时无故延误，则可以获得补充证书。这将延长专利的有效期。 药物的链接系统：药物的链接系统是IMPI和卫生当局之间的一个系统，用于确保在所有药物的商业化授权过程中提供有关相关专利的信息。

2.2 实用新型

依照《联邦工业产权保护法》的规定，实用新型指的是那些通过改进安排、配置、结构或形式，以在组成元素方面产生新功能，或在使用上显示优越性的产品或工具。这些实用新型能够进行注册登记，只要其满足新颖性和可工业应用性的要求。自提交注册申请日起，实用新型的保护期限为15年，不可续期。

在墨西哥，实用新型的注册仅对提交的申请材料进行形式审查，并不涉及实质性审查。符合形式审查标准的实用新型，将由IMPI 批准其专利注册。

在墨西哥，实用新型的申请注册程序与发明专利申请程序大体相同。

2.3 外观设计

根据《联邦工业产权保护法》的规定，外观设计被定义为一种新颖且可被工业应用的设计。这里的“新颖”指的是该设计具有独创性，与已有设计或已知设计特征的组合有着显著的差别。外观设计包含设计图纸，这些图纸展示了为装饰目的而与工业或手工制品相结合的图形、线条或颜色的组合，赋予产品独特的外观，或者是工业模型，它们由三维形式组成，作为制造工业或手工制品的模板。

在墨西哥，被批准注册的外观设计需要满足新颖性和可工业应用性的标准。外观设计的有效注册期限自申请日起算5年，并可每5年进行一次续展，总共不超过25年，续展需要支付相关费用。

提交申请：设计者或其受让人可以直接申请外观设计注册，也可以通过代理人申请，申请语言为西班牙语。申请人可以将申请材料邮寄至IMPI，也可以通过电子邮件将电子版材料发送至IMPI的材料接收邮箱。申请注册外观设计，需要向IMPI提交合乎法规的相关材料，包括但不限于以下内容： （1） 申请人的全名、国籍、地址和电子邮箱；

（2） 如果设计者不是申请人，需要提供设计者的全名和地址；

（3） 简明、准确的设计名称和该设计所应用的产品的描述；

（4） 相关设计的图像或照片，需要足够清晰，以便于理解和公布设计；

（5） 有助于理解设计的描述。 形式审查：IMPI 在收到外观设计注册申请的日期将被视为申请日。根据《联邦工业产权保护法》的规定，外观设计的注册流程在适当的情况下，可参照发明专利的申请流程进行。也就是说，IMPI收到申请后会对申请材料进行形式审查。如果在形式审查中发现材料有缺漏或不足的地方，会发出通知书，要求申请人在2个月内进行必要的解释、阐述或补充缺失内容。如果申请人未在规定期限内进行解释或补充，并达到法律要求，那么外观设计的注册申请将被视为放弃。 公开：通过形式审查的外观设计注册申请将被IMPI公开。 注册：在外观设计注册申请公开后，IMPI将向申请人发出批准注册的通知书。申请人需要在2个月内支付注册费用，如果未在规定期限内支付，将被视为放弃。在规定期限内支付并提交支付凭证的外观设计注册申请将被批准，并由IMPI在公报上公布。

三、墨西哥专利的无效程序

墨西哥《联邦工业产权保护法》设立了知识产权无效、终止、撤销以及侵权补救程序。这些行政程序可以由IMPI主动启动，也可以根据申请来进行。

对于任何不满意的行政决定，都可以向联邦法院提起诉讼。

3.1 发明专利

根据墨西哥《联邦工业产权保护法》规定，发明专利在以下情况下可被宣布无效：

缺乏新颖性、创造性或工业应用性；

专利未能完整、清晰地披露以供专业人员实施的发明；

权利要求超出了最初提交的申请的披露范围；

在分案申请中获得的专利，缺乏法定的申请材料；

由于授予后的修改，发明范围被扩大；

优先权判定错误，导致对新颖性或创造性的审查出现错误；

重复授权；

专利权被授予给无权获得专利的人。

自专利在公报上公布之日起，任何人都可以随时提出专利无效申请。如果申请人在提出申请时未能满足前述要求或遗漏了证明其身份的文件，IMPI将通知申请人在8天内进行修正或说明。如果在规定的期限内未提交补充材料、进行说明或仍无法达到IMPI的要求，申请将被拒绝。

对于符合要求的无效请求，IMPI将向相关权利人寄送申请的副本和相关附件。权利人应在一个月内提交相关的声明和证据。

IMPI将综合考虑无效请求人提出的请求和权利人提交的声明，对专利进行审查后作出决定并发布相应的声明。审查后，如果无效理由成立，专利将被宣告无效；如果无效理由不成立，专利将被维持；如果部分理由成立，该专利将被宣告部分无效。在其裁定中，IMPI将在证书上添加注释，注明对证书的修改及其原因。

3.2 实用新型

根据墨西哥《联邦工业产权保护法》规定，实用新型在以下情况下可能被宣告无效：

对象无法作为实用新型的注册对象，缺乏新颖性或工业应用性；

未能完整、清楚地披露实用新型，以至于专业人员无法实施；

权利要求超过了最初提交给IMPI的申请中包含的内容；

在申请时缺乏法定的申请材料；

在修改实用新型注册或限制实用新型时，扩大了实用新型的保护范围；

由于错误/失误享有优先权而具有新颖性；

IMPI为同一实用新型授予了多项注册；

实用新型注册人无权注册。

实用新型的无效程序与发明专利的相同（参见发明专利部分）。

3.3 外观设计

根据墨西哥《联邦工业产权保护法》规定，在以下情况下，外观设计可能被宣告无效：

受保护的对象不能作为外观设计的注册对象，缺乏新颖性或工业应用性；

说明和图示无法使人完全、清楚地理解设计；

在申请时缺乏法定的申请材料；

在修改外观设计注册或通过减少一个或多个权利要求限制时，扩大了受保护的对象范围，或减少了外观设计应具有的新颖性；

由于错误/失误享有优先权而具有新颖性；

外观设计的注册人无权注册。

外观设计的无效程序与发明专利的相同（参见发明专利部分）。

四、墨西哥专利的维权途径

墨西哥专利权的维护可以通过司法途径和行政途径来进行，包括民事诉讼、行政纠纷等。

4.1 司法途径

作为联邦制国家，墨西哥设有联邦和州两套法院系统，遵循成文法。所有与知识产权相关的诉讼都将在联邦法院审理。联邦法院系统分为三级：最高法院（Suprema Corte de Justicia de la Nacion），巡回法院（Tribunales de Circuito），以及初审法院（Tribunales de Primera Instancia），包括地区法院（Juzgados de Distrito）和陪审团法院（Jurados Populares Federales）。墨西哥有32个巡回法院和超过1000个地区法院。

联邦法院对《联邦工业产权保护法》实施产生的民事、商业和刑事纠纷，以及由于《联邦工业产权保护法》的应用而产生的物品的收缴和其他预防措施，都有管辖权。如果争议仅影响私人权利，不涉及第三方权益，根据原告的选择，地区法院将进行审理。如果侵权行为损害了第三方的权益，可以通过联邦初审法院审理并寻求赔偿。

权利人可以直接向地区法院提起民事诉讼以寻求损害赔偿，而不必等待IMPI发布侵权声明。如果当事人在提起民事诉讼之前，IMPI已经作出行政裁定，那么当事人需要提交起诉状、相关证据以及行政裁定书。

墨西哥的民事诉讼案件通常只有两审终审，没有专门的知识产权法院，诉讼由地区法院管辖。地区法院的判决可以向巡回法院上诉。如果在审理过程中，双方当事人达成一致并解决了争议，那么诉讼程序将终止。

根据墨西哥《联邦工业产权保护法》和《著作权法》规定，侵犯商标权、商业秘密、地理标志和著作权的行为可能构成犯罪。然而，侵犯专利权的行为并不会引发刑事责任。

4.2 行政途径

在行政途径方面，如果遇到专利侵权的情况，权利人可以向IMPI提出申请，请求IMPI对涉嫌侵权的行为进行调查并作出裁决。这种方式相对来说程序较简单，成本较低，也是专利权利人常选用的一种维权方式。

根据《联邦工业产权保护法》，从2021年11月5日开始，墨西哥允许在IMPI的行政程序中直接给予专利侵权赔偿。此前，如果专利所有人希望因专利侵权行为获得损害赔偿，必须首先向IMPI提出行政侵权行动。只有在IMPI对其有利的情况下，他们才能在法院中提起诉讼以获得赔偿。然而，这个过程往往既耗时又昂贵。

新的修订允许专利所有人在IMPI就侵权行动作出有利判断后，直接向IMPI提出损害赔偿请求。这意味着专利所有人现在可以更快更容易地获得损害赔偿。

为了符合赔偿资格，专利所有人必须证明他们因侵权行为遭受了实际损害。赔偿金额将由IMPI决定，其中会考虑多种因素，包括如无法通过行政程序获得救济，权利人还可以选择通过法院诉讼获取赔偿。法院诉讼虽然周期较长，但是，可能获得更高的赔偿金额。

五、结语

墨西哥的专利制度独具特色，新的《联邦工业产权保护法》的实施进一步强化了专利权的保护，且通过简化流程和加大惩罚力度，对抑制侵权行为起到了积极的作用。为此，中国企业在墨西哥进行投资或经营时，不仅需要了解本国的相关法律法规，也需要对墨西哥的专利制度有深入的理解和熟知，从而在全球竞争中保持优势。值得一提的是，墨西哥的专利制度相比于其他国家具有较为鲜明的特点，值得我国企业了解和遵循。

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