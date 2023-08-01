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知识产权在企业发展中的作用举足轻重。随着企业对自身 知识产权维权意识的增强，逐渐从以前的被动维权模式，走向主动维权。那么，我们可以通过哪些渠道，查找可能的 侵权线索呢？

一

利用互联网资源挖掘侵权线索

01

国内各大电子商务交易平台

我们可以充分利用国内各大电子商务交易平台查找 侵权线索。通过在电商平台上进行品牌或者商品搜索，找出可能实施商标侵权行为的商品链接。通常来说，卖家可能会在商品标题、商品图片、视频或商品详情等地方实施侵权行为。

搜索到侵权链接后，我们可以通过点击店铺名称查看其基本信息，尤其是该店铺提供的企业营业执照，并开展下一步调查。

02

国家企业信用信息公示系统

通过 涉嫌侵权的企业名称，我们可以在国家企业信用信息公示系统中对其进行查询，了解更多的企业信息。通过查看经营范围，我们可以了解该企业是否与客户处于同一领域，属于同行业的竞争者；通过查看股东成员和主要人员的信息，我们可以了解是否存在其他关联公司，关联公司是否存在侵权行为，从而帮助我们判断其侵权恶意的大小等。

03

第三方企业信息服务平台

除官方的国家企业信用信息公示系统外，我们还可以通过更加便捷的第三方企业信息服务平台查询相关信息，比如企查查、爱企查等进行查询。除了注册信息外，在这些平台上还可以查询到更多的信息，比如是否有官方网站、企业邮箱、涉及的法律诉讼、知识产权等。

04

企业官方网站

若涉嫌侵权的企业有自己的网站，我们可以登录其网站进行更多的 侵权检索。查看其公司主页是否使用了我们的商标，是否有相关的虚假宣传，其产品展示页面是否使用了我们的商标或者存在其他形式的侵权行为。

05

互联网图片搜索

如果未查询到涉嫌侵权企业的网站，我们可以使用互联网图片搜索功能查询该企业的名称，看看是否能查询到有关的公司图片、产品图片等，再通过查询图片来源追本溯源，查询其相关涉嫌侵权网站。

06

各类生活信息服务APP

除上述提供的检索平台外，我们还可以通过各类生活信息服务APP进行线索调查，尤其是可能存在线下实体店铺的产品或服务。通过查询公司名称，查看其商铺图片、简介、消费者评价、消费图片分享等信息，检索任何可能的侵权线索。

07

ICP信息备案管理系统

根据《互联网信息服务管理办法》，互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。

我们可以通过国家ICP信息备案管理系统，对客户的商标进行搜索，查看是否有其他主体对与客户商标相同或者近似的域名进行备案，涉嫌构成域名侵权。域名常用后缀有.com; .cn; .net; .com.cn; .cc等。

二

线下实地走访，调查侵权行为

除利用互联网对 侵权线索进行搜索外，我们还可以针对目标企业进行现场调查。通过现场调查，我们可以对目标进行深入调查，获取目标的生产、经营信息，是否实际生产和使用客户的商标，侵权产品的产量和销量，销售渠道，库存数量，库存位置，是否存在其他侵权行为等。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.