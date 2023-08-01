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China: 澳大利亚标准专利的加快审查方式有哪些？

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为加快 澳大利亚专利申请的授权，减少专利申请的等待时间，申请人可免费提交加快审查请求。以下内容就是带大家了解一下澳大利亚标准专利的加快审查。

基于以下知识产权战略原因，申请人可考虑提出 加快审查请求：

需要尽快实施专利权；

有等待专利授予的投资者；

急需开始生产或完成市场调研；

需要向第三方授权该发明。

注：如果申请人计划在海外保护同一发明，加速澳大利亚专利申请可能并不占优势。一旦专利获得授权，专利局将公开披露发明的详细信息。这可能会影响其在其他国家的保护资格。

澳大利亚标准专利的加快审查方式

1、绿色技术的快速通道

气候变化是21世纪最大的挑战之一——澳大利亚专利局希望绿色技术尽快面向消费者。由于技术和创新在我们应对全球影响的能力中发挥着关键作用，因此，澳大利亚专利局为环保创新提供了快速专利审查流程。

提交加快请求时，只需要提交请求书，进行阐述是否为绿色技术，可以解决什么样的环境问题即可。

2、中小型企业的快速通道

澳大利亚中小企业（SME）可以使用SME快速通道加速标准专利申请。

需要提交中小企业的资质证明文件，满足中小企业的标准，比如员工不超过250人（包含公司及其子公司的所有员工），具有较少的可利用资源等。

3、专利审查高速路下（PPH）的审查

如果申请人在另一个符合条件的国家获得了专利申请的授权，则可以利用参与PPH协议的相关知识产权局的审查结果，更快地审查相应的澳大利亚申请。

专利审查高速公路计划有以下两种：

（1）全球专利审查高速路下（GPPH）的审查

全球专利审查高速公路（GPPH）是由全球20多个专利局、北欧专利局和维谢格拉德专利局之间签署的协议，共25个成员国，包含：澳大利亚、奥地利、加拿大、智利、哥伦比亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、新西兰、挪威、秘鲁、波兰、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、韩国、瑞典、英国、美国。

如果参与的某个专利局认为申请中至少有一项权利要求可授权，申请人可以要求另一个专利局快速审查相应的申请。根据专利合作条约（PCT）进行的审查工作也可以被考虑，例如书面意见或审查报告。

意见或审查报告必须由其中一个参与的专利局（称为早期审查局）出具，并评估：

发明是否新颖？

是否具有创造性，并且与先前的发明有足够的差异？

是否有用，并且可以在工业上制造或使用？

注：如果澳大利亚专利局作为相应的 PCT申请的受理局或检索局，则无法使用GPPH计划请求澳大利亚申请的加速审查。在这种情况下，可以考虑探索绿色技术或商业化方面的加速审查。

采用全球专利审查高速公路（GPPH），需满足以下条件：

同族申请是全球专利审查高速公路（GPPH）成员国之一，且同族审查意见中有授权权项或该专利申请已授权；

澳大利亚专利申请未下发第一次审查意见；

澳大利亚专利申请的所有权项和相应的同族申请的可授权权项一致或需修改为一致。

（2）根据欧洲 专利审查高速协议进行审查

IP Australia-EPO PPH是澳大利亚专利局与欧洲专利局之间的协议。该计划利用快速审查，使申请人能够更快、更高效地获得专利。

采用这种加快方式，需满足以下要求：

相关申请已由欧洲专利局审查；

至少有一项权利要求可授权。

以上就是澳大利亚标准专利的加快审查方式的相关介绍。一般来说，澳大利亚专利局会在实审请求提交后的12个月内下发第一次审查意见，提交加快审查请求后，可节省6-9个月的时间。因此，申请人可根据自身需求和条件，选择合适的加快程序，以便尽早获得专利权。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.