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近年来，越来越多的企业进入海外市场，在不断拓展业务的同时，也面临着一个重要问题——如何规划好自己的商标布局？事实上，能够全面地规划并完成商标布局在企业抢占国际市场份额上至关重要。那么怎么布局好呢？影响商标布局的因素很多，我们今天想探讨的是商标标识的选择：

商标标识选择在企业品牌建设中扮演着非常重要的角色，因为它会直接影响消费者的认知和记忆程度。一般来说，商标标识应该是独特的、易于辨识和记忆的，并且能够表示企业所代表的价值观和文化等方面。在商标设计时需要考虑到整体风格的协调性，如药品领域的商标要简洁明了，化妆品行业一般选择显示柔美等特点的文字或标识，科技领域的标识会体现出技术感和创造力。

商标设计后还需要申请和注册以达到保护的目的。众所周知，商标的注册和保护具有地域性，不同国家的商标审查标准不一，且在先商标注册申请情况更是大不一样。海外商标注册通常费用比较高，尤其中东国家地区，一枚商标顺利注册下来经济成本非常高。如果商标没选好，商标注册过程中驳回或异议情况屡屡发生，先不说商标注册周期被拉长了，很有可能前期商标注册申请的费用都打了水漂。

因此，选择一个令人满意且注册成功几率高的商标，往往让大家绞尽脑汁。在选择商标时，建议申请人考虑以下几个方面：

1、选择显著性强的商标

商标作为区分产品和服务来源的标志，其本身一定要具有显著性。此外，商标选择一定避开国家名称、知名城市名称、宗教色彩、具有欺骗性或描述性词汇等，以《中国商标法》和《欧盟商标法》为例：

《中国商标法》第 10条下列标志不得作为商标使用：

（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（六）带有民族歧视性的；

（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

《中国商标法》第11条下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

《欧盟商标法》第4条 可构成欧盟商标的标志

欧盟商标可以由能用呈现给官方的任何标志，特别是文字，其中包括人名、图案、字母、数字、 商品形状或其包装组成，只要这些标志能够将一个企业的商品或服务同其他企业的商品或服务区别开来。

第 7 条 驳回注册的绝对理由 1．以下商标不得予以注册：

（a）不符合第 4 条要求的标志； （b）缺乏显著性的商标； （c）仅由在商业活动中用于标明商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地商品的生产日期，或提供服务的时间的符号或标志组成的商标，或标明商品或服务的其他特征的符号 标志组成的商标。 （d）仅由在习惯用语或善意和公认的商务实践中成为惯例的符号或标志组成的商标； （e）仅由以下形状组成的标志： （i）由商品本身的特性决定的形状；或 （ii）获得一定技术效果所必须的商品形状；或 （iii）给商品带来实体价值的商品形状； （f）违反公共秩序和善良风俗的商标； （g）带有欺骗性质的，例如有关商品或服务的性质、质量或地理来源的商标； （h）未经主管机关认可应按照巴黎公约第六条之三被拒绝注册的商标； （i）虽非巴黎公约第六条之三所指的，但具有特殊公众利益的徽章、徽记或者纹章图案的 商标，但有关当局同意其注册的除外。 （j）如葡萄酒和烈性酒的商标中含有或由用以识别葡萄酒和烈性酒的地理名称，而葡萄酒及烈性酒又不是出产于该地的。

2、注册前进行商标查询

商标注册周期较长，少则6个月，多则两三年，商标注册前进行商标查询的优势体现在：

基于查询结果，及时调整申请方案，从而有效降低申请商标后续遭遇在先商标驳回或被第三方异议的风险，加快商标注册；

针对在先障碍商标，提前采取措施，如撤销或共存谈判等；

提前评估商标使用的侵权风险，大大降低投入成本。

3、了解注册申请国家/地区的特殊规定

部分国家对商标审查有着严格的规定，如古巴官方认为纯中文商标无法起到识别商品服务来源的作用从而不接受纯中文商标的注册申请；沙特官方规定含有与地名相同读音的词汇不得作为商标注册等等，各国规定千差万别，如果在选择商标前不了解拟申请国家的特殊规定，则商标注册必然困难重重。

最后，“商标选的好，注册没烦恼”，商标的选择需要慎重，尽量采用原创且显著性强不违法法律法规的标识，这样的商标才能够顺利注册，并可以不断提升权利人和产品的声誉以及价值，从而不断提升品牌价值。

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