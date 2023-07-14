国家市場監督管理総局が「標準必須特許分野の反独占ガイドライン」の意見募集稿を公表した。このガイドラインを作成する目的として、同総局は、事業者による標準必須特許の濫用と競争制限の行為を予防、抑止し、市場における公平な競争の維持、知的財産権と標準化の協同発展の推進、イノベーションの奨励、消費者権益と社会の公共利益の保証を実現したいと説明している。
一般向け意見募集の締切日は7月29日。以下の方法で意見を提出することができる。
国家市場監督管理総局公式サイト（http://www.samr.gov.cn）にアクセスし、「征集調査」コラムでオンライン提出（件名に「標準必須特許の反独占ガイドライン（意見募集稿）」公開征求意見と明記）
電子メール fldys@samr.gov.cn
書簡 北京市西城区三里川東路8号 国家市場監督管理総局反独占執法一司 郵便番号 100820 （封筒に「標準必須特許の反独占ガイドライン（意見募集稿）」公開征求意見と明記）
(出典：国家市場監管総局公式サイト
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