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泰国是东盟成员国、"一带一路"倡议的沿线国家,也是首批生效《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的国家。泰国是我国的重要贸易伙伴，随着越来越多国内企业的产品打入泰国市场，国内企业在泰国的专利申请也越来越多，其中，发明专利申请的占比较大。为方便国内申请人了解泰国发明专利的实质审查过程，下面笔者将对泰国发明专利审查的流程、加快等情况进行介绍。

1．泰国的专利制度概况

泰国知识产权厅（Department of Intellectual Property，简称DIP）成立于1992年，隶属于泰国商务部，是全面主管泰国知识产权事务的核心机构。泰国是《专利合作条约》和《巴黎公约》成员之一。泰国专利法于1979年9月12日生效，并于1992年进行首次修改、于1999年进行第二次修改。

近年来，泰国针对RCEP协议等制定了专利法修正案草案，其中包括18个月的公布（反映RCEP第11.44条）、局部外观设计（反映RCEP第11.49 条）、不符合专利条件的主题，即排除发明的可专利性是为了维护公共秩序或道德（包括保护人、动物或植物的生命或健康，或者避免对环境造成严重损害），以及排除手术方法的可专利性（反映 RCEP第11.36条）。

泰国知识产权厅自2022年1月1日起，实施了专利电子文档系统，用于提交专利和小专利申请，旨在促进专利申请或修改的提交。泰国知识产权厅实施了一个新的电子归档系统，自2022年6月1日起生效。

2．泰国专利的类型以及保护期限

泰国专利的类型包括：发明专利、实用新型专利（又称小专利）和外观设计专利。泰国的发明专利和小专利在被登记和授权之前，或者在发明专利和小专利公开之前，可以相互转换类型。

泰国发明专利采用延迟审查制和异议审查制，泰国发明专利的保护期限为自申请日起20年。泰国实用新型和外观设计采用形式审查制和异议审查制，泰国实用新型专利保护期限为自申请日起算10年，泰国外观设计保护期限为自注册日起算10年。

3．泰国发明专利申请的途径以及审查程序

在泰国，符合条件的自然人和法人均可申请发明专利。泰国发明专利申请的途径包括：直接申请、巴黎公约途径以及PCT途径（发明专利、小专利）。泰国发明专利申请的递交资料包括：申请文件（包括说明书、权利要求书、说明书附图、摘要、摘要附图）、申请信息（包括申请人及发明人名称/姓名、地址及邮编、申请国家、联系人等）、优先权文件（如果有优先权）、委托书（需公证）等。

泰国发明专利申请的审查流程如下图所示，审查流程中的主要环节包括：初审—缴纳公开费—公开—请求实质审查—专利检索—实质审查—授权—缴纳授权费—发证。

在DIP对发明专利申请进行初步审查时，审查发明专利申请的文件是否齐备、是否符合要求、修改是否合法等，并审查发明专利申请是否符合公共秩序、社会公德和单一性原则，是否属于专利法保护的范围等。审查员可以要求申请人在90天期限内陈述意见或补交材料，如果申请人不能在此期间内完成修正，除了有正当理由而被DIP决定给予延期外，此发明专利申请被视为放弃。

在发明专利申请通过初审后，申请人需在60日之内支付公开官费，此发明专利申请在缴费后2-4个月被公开。发明专利申请公开后，如申请人在异议期内未提出异议，则DIP将对发明专利申请进行检索以及实质审查。

泰国发明专利申请的实质审查请求期限为自公开日起5年内，申请人应在公开日起5年内提出实质审查请求，只有该发明专利申请的申请人才可以提出实质审查请求；如果超过期限未提出实质审查请求，则此发明专利申请被视为撤回。

DIP针对泰国发明专利申请是否符合专利授权条件进行实质审查，并发出审查意见。泰国发明专利必须具备新颖性、创造性、实用性，并且任何属于第9条主题的权利要求都将被驳回，其中，属于第9条的主题包括:自然产生的微生物及其组分、动物、植物或动物、植物提取物；科学的或数学的规则或理论；计算机程序；人类和动物疾病的诊断、治疗或治愈方法；违反公共秩序、道德、健康或福利的发明。

泰国发明专利申请经过实质审查没有发现驳回理由的，DIP发出授权通知，在缴费后颁发授权证书。泰国发明专利在被授权后，任何与专利有利害关系的人或检察官都可以向法院提出上诉，要求撤销专利权。

由上可知，泰国发明专利审查程序与我国的审查程序存在不同之处：泰国发明专利申请通过初审后公开，并且，任何人可以在专利公布日起90天内（异议期）提起专利异议程序，提起异议程序后90天内双方需进行抗辩；如果在异议期内未提起异议程序，则官方将根据申请人提出的实质审查请求进行检索。

4．泰国发明专利申请的实质审查方式

泰国发明专利申请的实质审查方式有五种，下面将对此五种方式进行说明：

4.1 修改式审查方式（Modified Examination）

修改式审查方式是指基于其他同族授权专利的预授权审查方式，根据专利族中的其他授权申请对泰国发明专利申请进行审查。申请人可以根据泰国同族授权专利的授权权利要求修改泰国发明专利申请的权利要求，如果DIP审查员认为外国审查员的审查结果符合泰国专利法和审查指南的要求，则很可能会做出授权决定。

4.2 澳大利亚知识产权局检索方式（Search by IP Australia）

澳大利亚知识产权局检索方式是指以澳大利亚知识专利局作为检索官方机构，所有检索内容将会成为泰国实审的基础。如果申请人提交了澳大利亚知识产权局检索方式的实审请求，DIP将指定澳大利亚知识产权局对现有技术进行检索。澳大利亚知识专利局完成检索之后，将检索结果提供给DIP，DIP审查员基于检索结果进行实质审查。

4.3 泰国机构检索方式（Search by Thai Organization）

泰国机构检索方式是指由DIP授权的泰国机构（如泰国大学）作为检索权威机构，泰国检索机构的检索结果将会成为泰国专利申请实审的基础。如果申请人提交了泰国机构检索方式的实审请求，DIP将指定泰国机构对现有技术进行检索。该泰国机构完成检索之后，将检索结果提供给DIP，DIP审查员基于检索结果进行实质审查。

4.4东盟专利审查合作方式（The ASEAN Patent Examination Co-operation，简称ASPEC）

东盟专利审查合作项目是一个加速审查项目，主要基于在其他东盟国家的知识产权局（例如文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南等）递交的相关同族申请的审查结果进行实质审查。

4.5 DIP和日本专利局合作进行的PPH加速审查试点项目方式（PPH Pilot Program between TH DIP and JPO）

DIP和日本专利局合作进行的PPH加速审查试点项目方式，是基于同族日本申请进行加速审查的一种方式，递交的申请需要符合日本专利局-DIP专利PPH加速审查试点项目的要求。如果申请人收到同族的日本申请的任何一份官方通知，比如授权通知书、审查意见通知书、驳回通知书、上诉通知书等，并且通知书包含相应的可授权的权利要求，即可提交该实审方式。

5、泰国发明专利申请的加快审查方式

泰国发明专利申请一般需要至少3-5年授权，如果需要加快审查，在泰国申请公开后，申请人可以采用三种加快审查方式，用以加快泰国发明专利申请的审查速度。

5.1专利审查高速路（Patent Prosecution Highway，简称PPH）

如在4.5节中的介绍，泰国目前与日本有PPH合作项目，DIP将接受日本专利局进行的检索和审查结果，因此，如果有同族专利在日本有审查结果，可考虑利用PPH来加速审查。通过PPH加速审查所需提交的文件包括：PPH加速请求申请表；由日本专利局下发的最新的审查意见或授权缴费通知书的副本及其英文翻译文本；由日本专利局授权的权利要求副本及其英文翻译文本；日本专利局审查员引用的参考文献副本；权利要求对照表；与对应的同族专利内容一致的泰语说明书等。

5.2 专利审查合作项目ASPEC

如在4.4节中的介绍，ASPEC是在东盟成员国之间实施的工作分享项目，可以利用其他国家的检索和审查结果，更快地获得专利授权。如果通过ASPEC途径，泰国发明专利申请必须有对应的在ASPEC成员国之一的国家授予的相应专利。通过ASPEC加速审查所需提交的文件包括：已获得授权的对应专利副本及其英文翻译文本；对应申请专利局发布的检索或审查报告副本及其英文翻译文本，其中至少有一项权利要求具有可专利性；对应申请中可授权的权利要求副本及其泰语翻译；权利要求对应照表等。

5.3目标专利快速通道计划

目标专利快速通道计划（"快速通道计划"）于2022年6月1日启动，以庆祝泰国知识产权部成立30周年。快速通道计划的目的是缩短医学领域的专利申请（12个月以内）等的审查周期。进入快速通道计划的申请者必须具备详细的资格才能入围，入选快速通道计划的申请将被DIP公布，并且必须在公布之日起规定的时限内完成审查。

除了上面提到的加快审查方式外，如果接收到专利族中的其他国家专利的审查意见、资料或授权证书等，可以将有利于授权的审查意见、资料或授权证书等提供给DIP审查员，对于提高授权的可能性和减少审查时间有积极的作用。

结语

以上是对泰国发明专利审查的流程、加快等情况的介绍，希望可以对有意向在泰国申请发明专利的中国企业有所帮助，中国企业可以根据自身的实际情况在泰国申请发明专利。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.