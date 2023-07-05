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China: 香港专利申请的著录项目变更和专利权转让要点

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中国香港作为国际知识产权交流的重要节点，对 专利权的保护和管理非常重视。为此中国香港制订了一套新的知识产权法例，力求达到国际最高标准，使中国香港特区在保护知识产权发展方面取得优势。在中国香港申请专利时，由于各种原因可能需要进行著录项目变更和专利权转让。下面我们将详细介绍中国香港专利申请著录项目变更和专利权转让的相关流程和注意事项。

一、著录项目变更

著录项目变更是指对已经提交的香港专利申请文件中的一些信息进行更正或者修改。在香港专利申请的过程中，常见的著录项目变更包括：申请人名称的更改、申请人地址的更改、发明人的更改、专利申请文件内容的修改、 代理人资料或送达地址的更改等等。申请人需向香港特别行政区知识产权署（香港知识产权署）提交变更申请。

1. 变更申请的提交

申请人需在线提交变更申请，或以书面形式向香港知识产权署提交。申请提交后，知识产权署会立即审查。

2. 变更申请所需资料

提交著录项目变更申请时，需提供以下资料：

l 变更申请表(P18表格)；

l 证明文件，如公司变更文件、法定代表人或负责人变更证明等；

l 代理委托书（如有变更代理人的情况）；

l 变更后的详细信息，如名字、地址等。

3. 变更申请的审查

香港知识产权署在收到变更申请后，将立即进行审查。如果变更符合要求，会更改数据库的相关记录并发出变更通知书确认著录项目变更已生效。

4. 变更申请的费用

向香港知识产权署提交变更申请表(P18表格)是没有官费的。

二、专利权转让

专利权是一种有价值的知识产权，可以通过转让、许可等方式实现其价值。而专利权转让涉及现有申请人(转让人)将专利申请权利转移给新申请人(受让人)。在香港，专利申请转让需要签署书面的专利权转让协议，并向香港知识产权署提交转让申请。

1. 转让协议的签订

转让双方应签订书面的专利权转让协议。协议中应包括转让的专利申请号、专利权的详细信息、转让方和受让方的身份信息、并由双方签署或加盖公章。

2. 转让申请的提交

申请人需在线向香港知识产权署提交专利权转让申请并附上转让协议的原件或副本，或以书面形式向香港知识产权署提交。申请提交后，知识产权署会及时审查。

3. 转让申请所需资料

提交专利权转让申请时，需提供以下资料：

l 转让申请表（P19表格）；

l 专利权转让协议的原件或副本；

l 受让方的详细信息，如名字、地址等；

l 代理委托书（如有代理人参与的情况）。

4. 转让申请的审查

香港知识产权署在收到专利权转让申请后，将及时进行审查。如果符合规定, 会更改数据库的相关记录将申请人更改为受让人。知识产权署会分别向转让人和受让人发出转让通知书, 确认专利权转让已生效，并在专利登记簿上记录。

5. 转让申请的费用

向 香港知识产权署提交变更申请表(P19表格)会产生官费：港币$325。

三、注意事项

1. 专利权转让协议必须包括专利申请号、专利权的详细信息、转让方和受让方的身份信息、并由双方签署或加盖公章。

2. 当 申请人名称发生变化时，可以在专利申请过程中进行更改。

3. 申请人在提交申请时，应确保提供的资料真实、准确、完整，否则可能导致申请被驳回；

4. 香港知识产权署对于著录项目变更和专利权转让的审查，主要从形式和手续的完备性进行，对于协议内容的合法性和公平性不负责；

5. 著录项目变更和专利权转让生效后，申请人、发明人等应按照新的著录项目履行相应的权利和义务；

6. 在专利权转让过程中，应注意保护专利权的权益，避免因转让过程导致专利权的无效或被侵权等风险。

四、总结

香港专利申请的著录项目变更和专利权转让是申请人在专利申请过程中可能面临的问题。通过了解香港知识产权署的相关规定和流程，申请人可以更好地维护自身的权益，并确保专利申请的顺利进行。当然，如果在操作过程中遇到复杂问题，建议寻求专业知识产权代理人的帮助。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.