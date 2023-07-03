ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

在动荡时期，应依靠内部知识产权团队来管理商标资产组合。

地缘政治动荡和相关的经济困境在2023年初继续霸屏。由于通胀及利率持续居高不下，前景仍有太多不确定性。

为了帮助企业内部知识产权专业人士应对该问题，罗思全球商标业务全球负责人Rachel Tan和合伙人Lisa Yong提炼归纳出了知识产权专业人士应遵守的 三个关键原则。

1.基于数据做决策

数据是我们的助力，它们不会复制或取代我们。当出现经济衰退时，您正需要去找商业决策者，向他们展示基于不可变数据的结论。

大多数经验丰富的企业商标顾问都明白，每个地区皆有差别，没有放之四海而皆准的方法。在经济衰退时期，尤其需要以能够通盘考虑这些差异的适当指标和预测为指引。查看区域性数据，洞察趋势，并相应地调整您的行动。

2.在复杂法域中重新审视战略

近期，一些国内外品牌主提交了大量商标申请后收到了官方发出的审查意见通知书，问询其申请商标的使用意图。正因为如此，罗思一直在分析其根本原因，并向利益相关者解释为什么现在在提交商标申请时更需要提供使用证据。

目前正在发生的地缘政治变化加剧了跨地域商标管理的复杂性。本土市场以不同的方式拓展，商标策略也需要相应地改变。

资深领导者应意识到本土复杂性，并确保与拥有第一手知识产权法知识和经验的人士保持联络。当这些专业技能无法从企业内部获得时，应采取措施确保可由恰当的外部合作伙伴提供。

3.少花钱多办事

最近一份关于动荡时期非法贸易的报告强调，高通货膨胀率和生活成本的增加会导致一些消费者选择假货而不是正品 1。因此，品牌保护和维权团队可能会期待商标资产组合能够覆盖更多的法域的更多申请，以打击假冒或仿制品。

在经济衰退时期，知识产权团队经常依靠技术和外包，来达成少花钱多办事的目标。软件供应商商和采购供应商可能会提供一些解决方案，这些解决方案看似有效，但它们本身无法应对可靠商标管理策略的复杂性问题。通常只有将适应性广的方法与针对复杂市场的定制解决方案相结合才能解决问题。

公司通常会专注于纯粹基于活动类型削减预算。了解市场发展如何匹配您的整体品牌资产战略，这或许对您有所帮助。您能够因此做出明智的决策，将支出优先分配给核心商标，并在未来保护您的知识产权资产。用更少的资源创造更多的价值才是真正的挑战。

Footnote

1. https://impact.economist.com/projects/deliver-change/wp-content/uploads/2023/02/Illicit-trade-in-a-time-of-uncertainty-report.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.