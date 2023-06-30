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经济下行时期的知识产权：随着经济发展放缓，企业知识产权团队面临效率提升的压力。

经济学者普遍预测，世界经济发展正在走向放缓，只是放缓的幅度和深度尚不明晰。

许多公司已经开始冻结招聘，甚至开始裁员。企业内部知识产权团队也被要求节省开支，合理使用预算。经济衰退并不是件好事，但从另一方面看，它也提供了提升效率的契机。

由于商标和专利的维护成本是固定的，预算缩减通常最终落到管控可变成本上。知识产权维权项目往往首当其冲。这其实不是个坏事。企业的知识产权维权项目有时会因为循入常规而效率降低，因此，定期地检视维权项目的效果，保证知识产权维权项目和企业目标一致，是必要而且有益的。

企业知识产权法务团队如何才能从维权项目中获得更大的回报呢？

警惕海量删链的错觉

大量的假冒产品通过在线平台销售。虽然因平台和国别政策差异，不同国家、不同平台上假冒产品的泛滥程度不同，但任一平台上，一个品牌的假冒产品链接都很容易达到数千个。

对于企业知识产权法务团队来说，要求平台移除假冒产品的链接，就像摘取果树低处的果子一样容易。但问题是，这种移除通常只会删除假冒产品的广告，而无法删除产品本身。我们留意到，帮助企业进行大规模移除链接的AI软件也越来越多，这些软件固然可以实现海量的删链，但这些被删除的链接，并不是品牌假冒产品问题的真相。

“AI删链是一种日益增长的趋势，但企业知识产权法务团队需要警惕，”罗思合伙人兼维权业务负责人Nick Redfearn说。“这些软件公司的报告展示算法如何识别假冒产品，并自动发送删除请求，显示价值数百万美元的假冒商品链接被移除。企业商务或营销部门看到这些报告，会认可删链项目是成功的。

“但这些数字只能显示有多少假冒产品的广告被删除了，真正的假冒产品还在仓库里。很多情况下，假冒产品的广告甚至会在第二天被再次发布，”他说。

“删链仍然是维权项目中必要的组成部分，但它需要由正确的KPI引导，需要能触及到假冒货品本身，”Redfearn表示。“我们的建议是：合理分配您的维权预算，不要因为看起来容易就把所有的预算花在删链上，这往往只能解决掉一半的问题。”

平衡品牌保护项目的内容

衰退助长灰色经济。经济下行时期，人们希望购买更便宜的商品，假冒商品可能会因此增加。

正因如此，品牌所有人应该继续开展线下维权。线下维权打击分销网络、货代和工厂，瓦解假冒产品的供应链。一项从全局考量的维权策略，应兼顾打击假冒产品的供应来源和推动需求的中间商，而不是仅仅停留于线上删链。

企业知识产权法务团队面临的另一项挑战 - 尤其是那些面临招聘冻结或裁员的团队 - 是线下维权工作过于分散而缺乏聚焦，这样可能产生“隔靴搔痒”的效果。知识产权法务团队应该专注于能产生最大影响力的法律行动，而不是每样都做、每样都只触及表面。

Redfearn说：“知识产权法务团队应该从需求和供应两方面思考，来解决假冒产品问题。制定正确的战略、平衡线上线下维权工作是有难度的，需要法务团队细致思考，还需要法务团队具备说服上级决策者的能力。”

他说：“法务团队应形成全局观，才能平衡地管理预算。既要关注在线调查，也不能忽视线上线下结合调查，还要区分假冒品和山寨品应对策略，与执法部门合作，采取不同的行动，有针对性地对侵权者进行威慑。”

进行品牌保护战略审计

经济衰退迫使知识产权团队调整预算，这也可能是开展维权战略审计的最好时机。

当企业的内部流程和部门配合顺畅时，品牌保护项目往往能发挥最好的效果。例如，如果一家公司销售的产品是高技术含量的产品，那么研发团队应该参与到反假冒项目的设立工作中来，营销团队、分销商和其他利益相关者，也在反假冒项目中有自己的一席之地。内部利益相关者达成一致，往往是知识产权维权项目取得成功的关键要素。

随着各国监管日益加强，反贿赂和反腐败合规也至关重要。长时间开展的反假冒项目，如果没有接受过审计，则发生非法行为的风险也会升高。聘请第三方来评估、选择删链供应商或防伪技术供应商，这对公司大有裨益，因为第三方具备中立的视角，没有利益冲突。

“聘请独立的咨询团队来审查现有的项目是最好的，”罗思维权部门的 James Godefroy说。“让现有的供应商来评估自己提供的服务并不合适，如果需要检视现有的维权活动是否有效，或者重新设定维权项目的KPI，全新的中立视角是很重要的。”

“对于某些公司来说，舍弃高价的查处行动，投放更多的资源在海关查扣，可能会更划算，因为通常后者比前者的法律费用更低。”

Godefroy说：“没有放之四海而皆准的反假冒项目KPI。不同行业、不同公司可以制定不同的法律行动组合和项目成功标准。企业要做的，就是进行全局的检视，确保维权项目的内容和目标契合自己的产品和品牌特点”。

随着未来12个月的预算紧缩，最有前瞻眼光的权利人将会关心上述问题，并积极寻求问题的答案。

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