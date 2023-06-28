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笔者从业十年来，遇到过不少客户来询问"我的商标怎么过期了？"、"有没有什么办法让商标'复活'"、"商标不是永久有效吗？"等等诸如此类的问题，那么今天笔者就为大家详细解答一下关于商标的"保质期"。

《商标法》第三十九条规定：注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。

以下面这个商标举例，商标注册日为2017年6月21日，商标有效期自2017年6月21日起至2027年6月20日止。

那么商标到了有效期之后应该怎么办呢？别急，有法可依~

《商标法》第四十条规定：注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

还是以上述商标举例，也就是说申请人可以在2026年6月21日至2027年6月20日期间向国家知识产权局提交针对这枚商标的续展申请，待商标续展核准后，这枚商标有效期自动延伸进入下一个十年，如此往复。

需要提醒大家的是，即便申请人没有及时在2027年6月20日提交续展申请，也是可以补救的。根据《商标法》第四十条的规定，我们还有六个月的宽展期，也就是说上述这枚商标最终提交续展申请的期限就是2027年12月20日。如果申请人再错过这个最终的"deadline"，就真的是无力回天了，商标也就真的不能"复活"了。

笔者在这里想提醒大家，一定不要小瞧商标这个"保质期"，很多申请人一开始注册商标只是为了提早为自己的品牌IP布局，并未打算马上就开始使用商标，商标获准注册后由于没有使用意图或者其他原因，久而久之，注册商标就变成了闲置资源，甚至有可能就忘记了自己拥有某些商标权利的事实，等到计划开始使用或者忽然起自己的商标了，就出现了上面的问题"我的商标怎么过期了？"、"有没有什么办法让商标'复活'"、"商标不是永久有效吗？"到这个时候，想重新再"拥有"一枚相同的商标可能就是难上加难了。

提早为自己的品牌进行IP布局固然是非常正确的决定，但是一定不要让自己"忘记"商标的存在，为自己寻得一个靠谱且专业的代理机构也是能够有效避免出现这种问题的良策哦。

专业的代理机构不仅会为您的IP布局出谋划策，也能够为您提供长期有效的商标监控，一定不会让您的商标错过"保质期"。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.